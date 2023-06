Robert Lewandowski najlepszy w historii. Prześcignął nawet Lionela Messiego

Zakończony w minioną niedzielę sezon La Liga był dla Roberta Lewandowskiego bardzo udany. Debiutancka kampania Polaka w FC Barcelonie okazała się owocna nie tylko drużynowo, ale także indywidualnie. Korona strzelców ligi oraz mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii to dorobek, który udało się zagarnąć kapitanowi reprezentacji Polski w tym sezonie klubowym. To nie jedyne osiągnięcie, które udało mu się osiągnąć. Niedawno pisaliśmy, że Polak może pobić rekord Messiego i Papina. Właśnie tego dokonał.

Robert Lewandowski pobił rekord Lionela Messiego i Jeana-Pierre'a Papina

Jedną z niewielu rzeczy, których Robert Lewandowski może żałować w trakcie poprzedniej kampanii, była krótka i bezowocna przygoda w europejskich pucharach. Mimo tego, że Blaugrana odpadła z Ligi Mistrzów już na etapie rundy grupowej, to Polak i tak zdążył pięciokrotnie wpakować futbolówkę do siatki, w tym hattricka z Viktorią Pilzno. Zdecydowanie lepiej wiodło mu się w La Lidze, gdzie na początku sezonu 2022/23 wyglądał, jakby grał tam już od kilku lat i strzelał gola za golem, błyskawicznie obejmując fotel lidera klasyfikacji króla strzelców.

I tak pozostało do samego końca, a co za tym idzie, udało mu się prześcignąć Lionela Messiego i Jeana-Pierre'a Papina w ilości trofeów dla króla strzelców zdobytych pod rząd. Argentyńczyk i Francuz dokonali tego pięciokrotnie, a Robert Lewandowski zrobił to już po raz szósty. Papin był najlepszym snajperem w Olympique Marsylia w sezonach: 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, natomiast Messi jako piłkarz FC Barcelony w latach: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Z uwagi na to, że Argentyńczyk nie zdobył korony króla strzelców w minionym sezonie, a Francuz jest na emeryturze, na tę chwilę rekord Polaka jest niezagrożony. Warto dodać, że pięć razy z rzędu królem strzelców Ligue 1 był także Kylian Mbappe.

