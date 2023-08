Fatalne zachowanie byłego trenera mistrzów Europy. Dziennikarze nie mogą uwierzyć

Warto przypomnieć, że choć piłkarska reprezentacja Italii w ostatnich miesiącach nie zachwycała, to nadal mowa o aktualnych mistrzach Europy. To właśnie pod wodzą trenera Roberto Manciniego Włosi sięgnęli po triumf, podczas pamiętnego turnieju rozgrywanego w 2021 roku, w cieniu światowej pandemii COVID-19. Włosi w decydującym meczu pokonali na legendarnym Wembley Anglików po rzutach karnych.

„La Gazetta dello Sport”: Robert Mancini zostanie trenerem Arabii Saudyjskiej

Po raz kolejny okazało się jednak, że jeśli nie do końca wiadomo, w czym rzecz, to kończy się na wątku finansowym. Dziennikarze „La Gazetta dello Sport” opublikowali tekst, w którym informują o bajońskiej ofercie dla Manciniego. Włoch miał zostawić reprezentację Italii na rzecz roli selekcjonera kadry Arabii Saudyjskiej.

Co ciekawe, Włoch za rok pracy z Saudyjczykami ma zainkasować (o ile informacje się potwierdzą) nawet 40 mln euro. Mancini miałby zastąpić Herve Renarda, który po przegranym mundialu w Katarze (m.in. mecz grupowy z Polską), przejął francuską reprezentację kobiet. W kulisach mówi się również o decyzji włoskiej federacji o zatrudnieniu na stanowisku dyrektora Gianluigiego Buffona. To miało się mocno nie spodobać Manciniemu, przelewając czarę goryczy.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że włoski trener stracił mnóstwo, wybierając akurat saudyjski kierunek. Wyjątkowo modny w ostatnich miesiącach, ale w innym kontekście. Zwłaszcza patrząc na poziom zainteresowania futbolem w Italii. Postawienie wyżej reprezentacji Arabii Saudyjskiej od tej, z którą zdobył mistrzostwo Europy, jest traktowane na Półwyspie Apenińskim niemal jak zdrada.

Kto nowym selekcjonerem piłkarskich mistrzów Europy?

Na rynku pojawiły się już dwie mocne kandydatury na następcę Manciniego. Jedna z nich wydaje się być wyjątkowo mocna. Mowa o niedawnym szkoleniowcu Piotra Zielińskiego, autorze sukcesu SSC Napoli w poprzednim sezonie Serie A. To Luciano Spalletti, który ostatecznie nie dogadał się z klubem z Neapolu co do przedłużenia współpracy.

Kandydat numer dwa to Antonio Conte. Były szkoleniowiec m.in. Juventusu czy Chelsea, pracował jednak z kadrą Italii w latach 2014-16. I trzeba przyznać, że nie był to wyjątkowo udany czas dla Azzurrich. Wręcz przeciwnie, Włosi m.in. odpadli w ćwierćfinale Euro 2016, przegrywając po rzutach karnych z Niemcami.

