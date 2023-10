Młodzieżowy reprezentant Polski na treningu Juventusu. Duże wyróżnienie dla piłkarza

W przeszłości Zbigniew Boniek, a obecnie Arkadiusz Milik i Wojciech Szczęsny. Juventus bez wątpienia ma kilka istotnych polskich akcentów w swojej historii. Kolejnym z nich już wkrótce może zostać Patryk Mazur. Młodzieżowy reprezentant Polski, który jesienią 2023 roku przeniósł się ze Stali Rzeszów do Starej Damy, przeciera coraz pewniej swoje szlaki.

Patryk Mazur na treningu pierwszej drużyny Juventusu

Łukasz Maciongowski, agent młodzieżowego reprezentanta Polski, poinformował w mediach społecznościowych o tym, że polski zawodnik został zaproszony do potrenowania z jedną z najlepszych drużyn Serie A. Na zdjęciu Mazur pojawił się w towarzystwie trenera Juventusu Massimiliano Allegriego.

Przypomnijmy, że Juve w minionym weekend odniosło bardzo cenny triumf, ogrywając na wyjeździe (1:0) AC Milan. Turyńczycy w sezonie 2023/24 będą chcieli odkuć się za duże niepowodzenie w minionej kampanii. Oprócz ujemnych punktów ze strony władz Serie A turyńska drużyna nie błyszczała w rozgrywkach. Ostatecznie po wielu latach Juventusu zabrakło wśród zespołów, które zdobyły kwalifikacje do prestiżowej Ligi Mistrzów.

Polacy coraz częściej wyjeżdżają do Italii

Wracając do Mazura, mający 16 lat pomocnik potrzebował niespełna dwóch miesięcy (jak wyliczył agent, dokładnie 54 dni), żeby otrzymać zaproszenie od Allegriego. Młody reprezentant Polski na krajowych boiskach zdążył zaliczyć debiut na poziomie Fortuna 1. Ligi w barwach Stali Rzeszów.

Na Półwyspie Apenińskim gra wielu utalentowanych, polskich piłkarzy. W ostatnich latach do Włoch wyjechali m.in. Kacper Urbański (Bologna), w październikowych meczach seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował za to Patryk Peda (SPAL). W Serie A znajdzie się wielu polskich zawodników, na czele z Piotrem Zielińskim (Napoli), wspomnianym duecie z Turynu, Nicolą Zalewskim (AS Roma) czy Łukaszem Skorupskim (Bologna).

