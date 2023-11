Wspaniałomyślny gest Karola Linetty'ego. Włoskie media zachwycone Polakiem

W sobotę 11 listopada Torino rozegrało wyjazdowy mecz z Monzą, który zakończył się remisem 1:1. W podstawowej jedenastce Turyńczyków wyszedł Karol Linetty, jednak nie rozegrał całego spotkania. Musiał zejść z boiska już w pierwszej połowie przez uraz mięśniowy, którego nabawił się podczas walki o piłkę. Jednak to nie o jego występie w tym meczu jest głośno, a o zachowaniu, jakiego dopuścił się względem chłopca, który wyprowadził go na mecz.

Wspaniałomyślny gest Karola Linetty'ego wobec małego chłopca

Obecna pora roku daje się we znaki nie tylko w Polsce, ale też m.in. na północy Włoch. To tam Torino rozegrało spotkanie z Monzą. Karol Linetty został wyprowadzony na mecz przez 8-letniego Francesco. Rozpoczął się on o 20:45, w związku z czym temperatura powietrza była bardzo niska. Polak zauważył, że chłopiec jest bardzo zmarznięty i cały się trzęsie, dlatego zdjął swoją bluzę Torino, by okryć nią dziecko.

Postawa 28-latka bardzo szybko wzbudziła uznanie u włoskich kibiców, ale też mediów, które podłapały temat i opisały jego zachowanie. „Tuttosport” skontaktował się z dzieckiem i jego rodzicami, żeby zapytać, jak wspomina przeżycie z sobotniego wieczoru, do którego doszło na U-Power Stadium. W artykule zatytułowanym: „Karol, jesteś wielki! Było mi bardzo zimno, a ty mnie ubrałeś” pojawiła się wypowiedź 8-latka.

– Kiedy mnie okrył, od razu powiedział: „Jest zimno, co?”. Obdarzył mnie uśmiechem i dał swoją bluzę. Muszę mu podziękować, bo był dla mnie bardzo miły. Byłem bardzo przejęty, po raz pierwszy wyszedłem na boisko, wyprowadzając zawodników i nie dałem rady nawet mówić. Byłem w siódmym niebie. Życzę mu szybkiego pokonania kontuzji i mam nadzieję, że szybko wróci do gry. Mam nadzieję, że pewnego dnia trafi do Monzy, zespołu, który kocham – powiedział Francesco.

twitterCzytaj też:

Jakub Błaszczykowski zabrał głos przed meczem z Czechami. Ocenił polską kadręCzytaj też:

Michał Probierz obawia się Roberta Lewandowskiego? Ekspert wyjaśnia mowę ciała