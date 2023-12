Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik dorobili się fortuny. Ujawniono ich zarobki

Wojciech Szczęsny reprezentuje barwy Starej Damy od 2017 roku, do której przeniósł się z AS Romy. Polak zastąpił w bramce legendarnego Gianluigiego Buffona i stał się starterem w drużynach Massimiliano Allegriego, a wcześniej Maurizio Sarriego i Andrei Pirlo. Arkadiusz Milik dołączył do ekipy z Allianz Stadium w sierpniu 2022 roku na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia a rok później został wykupiony. To przełożyło się na jego zarobki.

Tyle zarabiają Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik w Juventusie

Obecny kontrakt Wojciecha Szczęsnego ze Starą Damą wygasa w czerwcu 2025 roku. Według raportu „Tuttosport” bramkarz reprezentacji Polski inkasuje co sezon 6 mln euro netto, co jest jedną z najwyższych pensji w całym zespole Juventusu. 33-latek w dalszym ciągu prezentuje się z najlepszej strony i uchodzi za jednego z najlepszych golkiperów na świecie, co udowadnia znakomitymi występami, w których niejednokrotnie ratował drużynę przed stratą ważnych bramek.

Arkadiusz Milik również cieszy się zaufaniem Massimiliano Allegriego, ale nie zawsze może liczyć na występy w pierwszej jedenastce. Jego głównym konkurentem do gry w podstawowym składzie jest 23-letni Moise Kean. Latem 2023 roku podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2026 roku, w którego świetle zarabia 3,5 mln euro netto za sezon. Najlepiej zarabiającym zawodnikiem Juventusu jest 23-letni Dusan Vlahović. Umowa reprezentanta Serbii wygasa za trzy lata i jego zarobki sięgają granicy 9 mln euro netto za rok gry.

Wojciech Szczęsny może opuścić Juventus

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele wieści, jakoby Wojciech Szczęsny miał opuścić Starą Damę przed wygaśnięciem obowiązującego kontraktu. Najwięcej mówi się o potencjalnej wymianie na linii Juventus – Paris Saint-Germain, która polegałaby na tym, że Polak zagrałby w Paryżu, a Gianluigi Donnarumma w Turynie. Nie podano jednak szczegółów takiej transakcji.

