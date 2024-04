Cały stadion zamarł. Piłkarz zasłabł i osunął się na murawę

Przed spotkaniem w szeregach AS Romy panowały bojowe nastroje. Juventus i Bologna straciły punkty, więc rysowała się szansa dla piłkarzy z Rzymu na nadrobienie strat i podłączenie się do walki o pierwszą czwórkę, co zapewnia udział w następnej edycji Ligi Mistrzów. Po ponad godzinie trwania pojedynku z Udinese Calcio wynik zszedł jednak kompletnie na inny plan, a najważniejsze było zdrowie Evana Ndicki.

Sceny grozy. Evan Ndicka osunął się na murawę

W 64. minucie Romelu Lukaku wyrównał wynik na 1:1 (wcześniej gola dla gospodarzy zdobył Roberto Pereyra), a blisko dziesięć minut po bramce dla gości mieliśmy do czynienia z przykrym wydarzeniem.

Evan Ndicka złapał się za serce i nagle osunął na murawę. Ewidentnie było widać, że piłkarz AS Romy zasłabł. Próbował sobie rozmasować bolący punkt. Szybko pojawiła się przy nim pomoc medyczna. Później Ndicka został zniesiony na noszach, a piłkarze jego zespołu nie chcieli dalej grać w tym spotkaniu. Arbiter podjął więc jedyną słuszną decyzję i przerwał rywalizację. Serie A zdecyduje zapewne niedługo o tym, kiedy mecz zostanie dokończony.

Nadzieja dla Nicoli Zalewskiego

Jak poinformował Gianluca di Marzio, cała drużyna AS Romy udała się już do szpitala, w którym przebywa ich kolega z zespołu. To pokazuje, jaki kolektyw stanowią Giallorossi. Teraz pozostaje czekać na informacje dotyczące jego stanu zdrowia.

Jedynym pozytywem, który można wyciągnąć ze spotkania Udinese – AS Roma, to fakt, że na boisko w pierwszym składzie wyszedł Nicola Zalewski. Od kiedy trenerem ekipy z Rzymu jest Daniele De Rossi, to Polak nie ma łatwego życia. Otrzymuje mało szans na grę i miejsce na zachwyt jego grą pozostawia na mecze kadry narodowej, gdzie Michał Probierz stawia na niego w roli lewego wahadłowego.

