O tym zachowaniu będzie głośno. Odrzucił ofertę wartą 75 milionów euro!

Nie jest tajemnicą, że Saudyjczycy robią wszystko, by mieć w swojej lidze jak najlepszych piłkarzy. Uznane nazwiska mają przyciągać wielkie pieniądze. W Arabii Saudyjskiej grają już m.in. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, czy też Karim Benzema. Wiele wskazywało na to, że dołączy do nich Paulo Dybala. Wydawało się bowiem, że AS Roma dogadała się w kwestii transferu z Al-Qadisiyah. Klub z Bliskiego Wschodu miał wyłożyć za Argentyńczyka około 15 mln euro. Do transferu jednak nie dojdzie.

Honorowe zachowanie Dybali

Dybala doskonale wiedział, że w Arabii Saudyjskiej może liczyć na zdecydowanie wyższe zarobki niż w stolicy Włoch. Jak poinformował Fabrizio Romano, Argentyńczykowi zaoferowano kontrakt warty 75 mln euro za trzy sezony gry w barwach Al-Qadisiyah.

30-latek zdecydował jednak, że nie będzie przenosił się na Bliski Wschód. Zostaje w AS Romie i tam rozegra jeszcze co najmniej jeden sezon. Ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku.

Dybala kochany w Rzymie

Reprezentant Argentyny występuje w barwach AS Romy od 2022 roku. Dybala w barwach Giallorossich rozegrał 77 meczów, w których zdobył 34 bramki i zaliczył 18 asyst. Wcześniej przez siedem lat był zawodnikiem Juventusu, do którego z kolei trafił z Palermo.

W pamięci piłkarza pozostaje zapewne to, w jaki sposób został przywitany w Rzymie przez kibiców AS Romy. To było powitanie zgotowane przez wielu fanów. Część z nich przyniosła race. Wszyscy śpiewali na cześć Dybali. Niektórzy mogą pomarzyć o takiej owacji tuż po przyjściu do nowego zespołu. Dybala doskonale wie, jak mocno jest szanowany i zapewne to była podstawa do tego, by odrzucić kosmiczne pieniądze z Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie z Romą ma szansę walczyć o wysokie lokaty we włoskiej Serie A. Sezon rozpoczął się jednak od minimalnego falstartu, bo rzymianie zremisowali bezbramkowo z Cagliari.

