Wzruszający gest Niemców w kierunku Lewandowskiego. Wciąż o nim pamiętają

Robert Lewandowski w weekend sprawił sobie świetny prezent na urodziny. Polak strzelił dwa gole na inaugurację hiszpańskiej La Liga w pojedynku przeciwko Valencii. Poprowadził tym samym FC Barcelonę do zwycięstwa 2:1 nad Nietoperzami. 21 sierpnia kapitan reprezentacji Polski kończy 36 lat, ale pokazuje, że wciąż stać go na grę na wysokim poziomie.

Bayern składa życzenia

Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony od lipca 2022 roku. Wcześniej przez osiem lat grał w Bayernie Monachium. Z bawarskim klubem rozstawał się w nie do końca przyjaznej atmosferze. Mimo to Bayern pamięta, jak wiele Lewandowski dla niego zrobił. W mediach społecznościowych klubu pojawił się post poświęcony Polakowi.

„Wszystkiego najlepszego” – napisano na profilu Bayernu. Jest to swego rodzaju wzruszający gest, bo oprócz życzeń zamieszczono zdjęcie Lewandowskiego z pucharem za wywalczenie Ligi Mistrzów. Polak miał też flagę naszego kraju oraz pamiątkowy medal za triumf w Champions League. Pod postem posypało się mnóstwo życzeń ze strony kibiców. Dużo osób zdaje sobie sprawę z tego, czego dokonał „Lewy”.

Lewandowski legendą Bayernu

36-latek za czasów gry w Bayernie wypracował sobie w tym klubie status legendy. Poza zwycięstwem w Lidze Mistrzów zdobył z nim osiem tytułów mistrza Niemiec. Do tego dochodzą oczywiście zdobyte bramki. W sezonie 2020/21 Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli, jeśli chodzi o jeden sezon Bundesligi. Niemiec w swoim najlepszym okresie uzyskał 40 trafień, a Polak przebił go o jedną bramkę.

Jednocześnie tylko Mueller wyprzedza go na liście najskuteczniejszych zawodników w historii Bayernu. Nasz napastnik mógł starać się o to, aby go wyprzedzić, ale najprawdopodobniej różnica (ponad 200 goli) była dla niego na tyle duża, iż postanowił z tego zrezygnować. Zmienił otoczenie i odszedł do Barcelony.

