Krzysztof Piątek bliski powrotu do Serie A. Hertha Berlin już zaakceptowała ofertę

Coraz poważniejszy staje się temat odejścia Krzysztofa Piątka z Herthy Berlin. Jak podaje Gianluca Di Marzio, znany dziennikarz dobrze zorientowany w sferze transferowej, Polak ma niebawem wrócić do Włoch.

Krzysztof Piątek bliski transferu. Zła sytuacja Polaka w Hercie Berlin

Niemiecki zespół, w którym dotychczas występował napastnik, miał już nawet zaakceptować ofertę z jednego z zespołów Serie A. Chodzi o Genoę, gdzie występował w 2018 roku. Spędził w tej drużynie zaledwie pół sezonu, ale prezentował się wówczas na tyle dobrze, że już po pół roku został sprzedany za 35 milionów euro do AC Milanu. Od tamtego momentu jednak kariera Piątka nie przebiega po jego myśli.

Gdy wychowanek Zagłębia Lubin przeszedł do Herthy, wydawało się, że będzie to dla niego dobry ruch. Nic bardziej mylnego, tak naprawdę Piątek nigdy nie stał się odpowiednio ważną postacią Starej Damy. Co prawda w rozgrywkach 2020/21 występował regularnie, aczkolwiek nigdy nie imponował statystykami tak, jak na początku we Włoszech. Łącznie w Hercie rozegrał 56 meczów, w których zdobył zaledwie 12 bramek. W tym sezonie tylko jedną.

Sytuacji Polaka nie poprawił nawet fakt, że pod koniec listopada w berlińskiej drużynie zmienił się trener. Pala Dardaia zastąpił Tayfun Korkut, ale on również nie zamierza stawiać na Polaka.

Transfery. Genoa chce ponownie ściągnąć Krzysztofa Piątka

W efekcie mówi się, że napastnik może już niebawem zmienić barwy. Na stole Herthy pojawiła się bowiem oferta z Genoi, a berlińczycy ją zaakceptowali. Według doniesień Gianluki Di Marzio snajper miałby trafić do swojego byłego zespołu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 17 milionów euro. Ostateczna decyzja ma należeć do Piątka, który ponoć otrzymał jeszcze kilka innych ciekawych propozycji. Nie wiadomo, czy wśród nich jest też ta z Galatasaray, o której niedawno informowały źródła tureckie.

