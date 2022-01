Gwiazdor Lecha Poznań podpisał kontrakt z nowym klubem. „Ciężko pracowałem na ten transfer”

Jakub Kamiński już od dłuższego czasu był łączony z zagranicznymi klubami. Pomocnikiem Lecha Poznań miała interesować się Atalanta, a dobre występy 19-latka przykuły uwagi skautów z Borussii Dortmund, RB Lipsk czy VfL Wolfsburg. Ostatecznie wyścig o młodego zawodnika wygrał ostatni z wymienionych zespołów.

„Lech Poznań i VfL Wolfsburg porozumiały się w sprawie transferu definitywnego Jakuba Kamińskiego. 19-letni skrzydłowy formalnie stanie się piłkarzem zespołu z 1. Bundesligi 1 lipca 2022” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kolejorz w poniedziałek 10 stycznia. Wolfsburg poinformował z kolei, że kontrakt Polaka będzie obowiązywał przez pięć lat.

Transfery. Jakub Kamiński dokończy sezon w Lechu

Kamiński dokończy sezon w barwach Lecha, który jest głównym faworytem do wygrania mistrzostwa Polski. – W poprzednich okienkach konsekwentnie odrzucaliśmy bardzo atrakcyjne finansowo oferty, jakie pojawiały się w przypadku Kuby. Jednocześnie mieliśmy nieformalną umowę, że nasz utalentowany gracz będzie mógł w następnym roku odejść do innego klubu – wyjaśnił Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha.

Zadowolenia z takiego obrotu spraw i transferu do niemieckiego klubu nie kryje też 19-latek. – Jest to dla mnie optymalny wybór, a klub od początku rozmów transferowych był konkretny i zdeterminowany. Przedstawił przemyślany plan na moją osobę i to podejście bardzo mnie przekonało – podkreślił Kamiński.

Młody pomocnik zaznaczył, że każdego dnia „ciężko pracował na ten transfer” . – Uważam również, że cele są po to, by do nich dążyć i je osiągać, a nie porzucać w pół drogi, dlatego cieszę się, że transfer do VfL Wolfsburg umożliwił mi dokończenie walki z Kolejorzem o nasze cele – mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski – dodał.

