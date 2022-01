Adam Buksa jednak nie trafi do Monaco? Jest nowy faworyt w walce o Polaka

Adam Buksa po rozegraniu kilku sezonów w Ekstraklasie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, podpisując kontrakt z New England Revolution. W sumie 25-latek rozegrał tam 60 spotkań ligowych, w których strzelił 24 bramek. Napastnik swoimi dobrymi występami za oceanem zwrócił uwagę Paulo Sousy, który dał Buksie szansę debiutu w reprezentacji. Ten odwdzięczył się bramkami w meczach z Albanią i hat-trickiem strzelonym San Marino.

Transfery. Adam Buksa może zmienić klub

Powrót do kadry sprawił, że Buksa znalazł się w orbicie zainteresowań kilku europejskich klubów. Napastnik był już łączony z Leicester City, a do niedawna wydawało się, że faworytem do pozyskania reprezentanta Polski będzie AS Monaco. Najnowsze informacje przekazane przez Mateusza Borka w programie „Prawda Futbolu” wskazują jednak, że 25-latek może obrać inny kierunek.

Dziennikarz ujawnił, że Buksa jest blisko przeprowadzki do Włoch. – Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że lider Serie, B Pisa, która ma wielkie aspiracje, by być znaczącą siłą w lidze włoskiej, chce zapłacić 9,5 mln dolarów za Buksę – powiedział Borek dodając, że napastnik ma otrzymać także „dobry, indywidualny kontrakt”.

Transfery. Buksa w Serie B jeszcze zimą?

Buksa mógłby jeszcze w zimowym okienku transferowym przenieść się do klubu z zaplecza Serie A, dzięki czemu miałby pół roku, by przygotować się do rywalizacji w wyższej klasie rozgrywkowej, w której Pisa może zagrać od kolejnego sezonu. – To byłby dobry czas adaptacji, by się przygotować do następnego sezonu w lidze włoskiej. Buksa po włoski mówi, bo był 10 miesięcy w Novarze, to chłopak inteligentny, który ma łatwość uczenia się języków – przekonywał dziennikarz.

