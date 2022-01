Legia Warszawa dostała kolejną ofertę za swojego gwiazdora. Ponad 1,5 mln zł na stole

Mahir Emreli od grudniowego incydentu z udziałem pseudokibiców, którzy wdarli się do klubowego autokaru i zaatakowali piłkarzy, dąży do odejścia z Legii Warszawa. Azer nie poleciał z kolegami z zespołu na zgrupowanie do Dubaju i poinformował władze stołecznego klubu o chęci rozwiązania kontraktu z winy Legii.

Zawodnikiem zaczęły interesować się tureckie kluby, w tym Galatasaray czy Istanbul Basaksehir. Co na to włodarze mistrza Polski? – Agenci przedstawiają sytuację Emreliego jako wolnego zawodnika, co jest absolutną nieprawdą. On pozostaje naszym graczem i aktualnie toczy się postępowanie wyjaśniające w jego sprawie – stwierdził w połowie stycznia Jacek Zieliński, czyli dyrektor sportowy Legii. Jak dodał w rozmowie z TVP Sport, do klubu nie wpłynęła żadna oferta za napastnika.

Transfery. Mahir Emreli przeniesie się do Turcji?

Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że Azer znalazł się w orbicie zainteresowań kolejnych zespołów. Portal WP SportoweFakty donosił, że turecki Sivasspor zaoferował za Emreliego 400 tys. euro, ale Legia odrzuciła ofertę.

Kilka dni później, a konkretnie 26 stycznia, dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu przekazał na Twitterze, że Istanbul Basaksehir ponownie zgłosił zainteresowanie piłkarzem Legii, oferując za niego 700 tys. euro, czyli około 1,6 mln zł. Sport.pl donosi, że Wojskowi prawdopodobnie odrzucą tę ofertę.

Taka decyzja stołecznego klubu nie byłaby zaskoczeniem, ponieważ kontrakt Azera obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Tym samym, jeśli Legia wyrazi zgodę na odejście zawodnika, będzie chciała jak najwięcej zarobić na jego transferze, a długi kontrakt zawsze jest dobrą kartą przetargową.

Czytaj też:

Lukas Podolski odejdzie z Górnika Zabrze? Ta wypowiedź ma prawo niepokoić