Arkadiusz Milik zabrał głos w sprawie odejścia z Marsylii. Jasna deklaracja Polaka

Arkadiusz Milik udzielił wywiadu w znanej francuskiej gazecie, w której odniósł się do plotek transferowych z jego udziałem. Przez całą zimę spekulowano bowiem o jego rychłych przenosinach do innego klubu. Teraz Polak odniósł się do tych informacji w stanowczy sposób.

Nazwisko Arkadiusza Milika praktycznie przez cały styczeń przewijało się w licznych plotkach transferowych. Czy rzeczywiście chciał i nadal chce odejść z Olympique’u Marsylia? Na ten temat jasno wypowiedział się na łamach „L’Equipe”. Arkadiusz Milik chce zostać w Olympique’u Marsylia – Nigdy nie myślałem o opuszczeniu drużyny. Nie jestem typem gracza, który myśli o odejściu, bo w danym momencie akurat gra mniej. Nie lubię takiej mentalności. Moją sytuację w zespole potraktowałem jako wyzwanie. Wiedziałem, że prędzej czy później będę miał okazję udowodnić swoją wartość. Byłem spokojny, cierpliwy i ciężko pracowałem – przyznał napastnik na łamach popularnego dziennika. Swój moment chwały Milik zaliczył ostatnio w Ligue 1, kiedy Olympique mierzył się z Angers. 4 lutego wychowanek Rozwoju Katowice prawdopodobnie rozegrał najlepsze spotkanie w swojej karierze. Zdobył wówczas aż trzy bramki, co nigdy wcześniej nie udało mu się w żadnych spotkaniu ligowym na poziomie seniorskim. Marsylia wygrała wówczas 5:2. Polak podjął więc rękawice i zamierza rywalizować o miejsce w składzie z niedawno sprowadzonym Cedrikiem Bakambu. Jak zatem odnosi się do kwestii swojej przyszłości w drużynie Jorge Sampaolego? – Jestem szczęśliwy w Marsylii od samego początku. Nigdy nie chciałem opuszczać tego zespołu i nadal nie chcę. To jest wielki klub – stwierdził. Statystyki Arkadiusza Milika w sezonie 2021/22 Ponadto w rozmowie z „L’Equipe” Milik wyznał, że twardo stąpa po ziemi i wie, że czeka go dużo pracy, aby poprawić swoją pozycję w drużynie. W tym sezonie przed spotkaniem z Angers nie prezentował się obiecująco. W rozgrywkach Ligue 1 w sezonie 2021/22 (nie liczą wspomnianego starcia) zaliczył tylko jedno trafienie w 12 występach. Regularnie za to trafiał w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie strzelał Lazio i Lokomotiwowi Moskwa (po jednym golu) oraz Galatasaray (dwa gole). Czytaj też:

