Robert Lewandowski na celowniku giganta. Mógłby znowu pracować z utytułowanym trenerem

Robert Lewandowski od 2014 roku jest piłkarzem Bayernu Monachium, a w ostatnich latach stał się niekwestionowaną gwiazdą bawarskiego klubu. Wprawdzie kontrakt Polaka z obecnym pracodawcą obowiązuje do końca sezonu 2022/2023, ale to nie oznacza, że brakuje chętnych do sprowadzenia 33-latka. Jeśli wierzyć doniesieniom Fabrizio Romano, piłkarz roku FIFA znalazł się na celowniku Manchesteru City.

Transfery. Robert Lewandowski zmieni barwy klubowe?

Doskonale zorientowany w tematyce transferowej dziennikarz ujawnił, że mistrzowie Anglii chcą w najbliższym okienku transferowym sprowadzić bramkostrzelnego, środkowego napastnika. Po odejściu Sergio Aguero Obywatele chcieli ściągnąć Harry'ego Kane'a i to gracz Tottenhamu jest faworytem szkoleniowca City. – Oni (Manchester City) są zakochani w) Kane'u. Pep Guardiola jest bardziej niż zakochany w Kane'u. Zeszłego lata mieli obsesję na jego punkcie – ujawnił Romano na antenie FIVE.

Jeśli reprezentant Anglii nie podpisze kontraktu z Obywatelami, władzom City nie pozostaje nic innego, jak sprowadzić innego napastnika. Tutaj wybór może paść na Erlinga Haalanda lub Roberta Lewandowskiego – przekazał Romano. Gwiazdor Borussii Dortmund jest jednak łączony z Realem Madryt i FC Barceloną, przez co to sprowadzenie Polaka wydaje się bardziej realną opcją. Jeśli jednak Bayern nie zgodzi się na transfer Polaka, klub z Etihad Stadium będzie musiał znaleźć innego napastnika.

Ewentualny transfer Lewandowskiego oznaczałby, że Polak ponownie pracowałby z Pepem Guardiolą. Panowie znają się z Bayernu Monachium, który hiszpański trener poprowadził do trzech tytułów mistrza Niemiec, dwóch krajowych pucharów, Superpucharu Europy UEFA i klubowych mistrzostw świata. Dwa ostatnie z wymienionych triumfów Bayern odnosił w 2013 roku, kiedy to Lewandowski był jeszcze zawodnikiem Borussii Dortmund.

