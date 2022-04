Dawid Kownacki został zapytany o pozostanie w Lechu Poznań na kolejny rok. Padła jasna odpowiedź

Kiedy Dawid Kownacki wracał do Lecha Poznań, wzbudziło to duże poruszenie. Dotychczas jego kariera w silniejszych ligach (Serie A i Bundeslidze) przebiega dalece od tego, czego się spodziewano. Zwłaszcza że w ostatnich latach dręczyły go kontuzje.

Dawid Kownacki w Lechu Poznań odzyskał radość z gry w piłkę

Do Poznania napastnik wrócił więc, aby się odbudować. – To jest coś, czego mi brakowało i czego potrzebowałem. Właśnie dlatego zdecydowałem się wrócić do Lecha, by odzyskać radość z gry, którą zatraciłem. Czuję, że to był dobry krok dla mnie. Zawsze w domu jest najlepiej. Uważałem, że w tym momencie mojej kariery to jest najbardziej mi potrzebne. To była moja decyzja – opowiedział w rozmowie z Samuelem Szczygielskim z redakcji meczyki.pl.

Dawid Kownacki wypowiedział się na temat pozostania na dłużej w Lechu Poznań

Dziennikarz zapytał Kownackiego o plany na kolejny sezon, ponieważ do Lecha jest tylko wypożyczony. – Wiele pytań tego typu dostałem, ale zawsze odpowiadałem tak samo, nie myślę o tym, co będzie po zakończeniu sezonu. Sam jeszcze nie wiem, czego bym chciał. Teraz chce tylko mistrzostwa Polski i Pucharze Polski. Mój powrót będzie inaczej odbierany, gdy osiągniemy te sukcesy, a inaczej, kiedy nam się nie uda. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie wiem, jak się potoczy moja przyszłość, lecz chciałbym – stwierdził Kownacki.

– Nie jestem na końcu kariery. Mam wciąż dwa lata kontraktu w Niemczech, więc nie wszystko ode mnie zależy. To też kwestia klubu i tego, ile ktoś wyłoży za mnie pieniędzy. To Fortuna musi zadecydować względem mnie, co dalej. Czy chciałbym zostać w Lechu? Przyjdzie czas, by o tym zadecydować. Gra w pucharach i o najwyższe cele w lidze nie byłyby dla mnie złe. Nie wykluczam nic, ale nie wszystko ode mnie zależy – zakończył temat pozostania w Kolejorzu na dłużej.

