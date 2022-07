Tyle trzeba zapłacić za reprezentanta Polski. Chce go klub z topowej europejskiej ligi

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem Sebastian Szymański zostanie bohaterem od dawna wyczekiwanego transferu. Dotychczas wychowanek Legii Warszawa występował w Dynamie Moskwa, ale z wielu powodów – także dotyczących wojny na Ukrainie – ma bardzo chcieć przenieść się do innej ligi. Roman Kołtoń, znany polski dziennikarz sportowy, zdradził wiele ważnych informacji na temat potencjalnego kierunku, który może obrać ofensywny pomocnik.

Sebastian Szymański wciąż czeka na transfer z Dynama Moskwa

Swego czasu Szymański nawet pożegnał się ze swoimi kolegami z drużyny, ale aktualnie znów przebywa w Moskwie, gdzie niebawem może rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu wraz z Dynamem. Mimo tego jednak Szymański wciąż ma duże nadzieje na transfer.

W minionych miesiącach sporo mówiło się, że Polak może trafić do Hiszpanii. Jego usługami rzekomo zainteresowane były takie kluby jak Real Sociedad, Real Betis czy Sevilla FC. Ostatnio jednak te tematy ucichły. Teraz Roman Kołtoń na swoim kanale youtube'owym „Prawda Futbolu” zdradził, że pomocnikiem poważnie interesuje się Hertha Berlin.

Tyle trzeba będzie zapłacić za Sebastiana Szymańskiego

Jest jeden powód, dlaczego tak się stało. Nazywa się on Sandro Schwarz. – Hertha jest nim bardzo zainteresowana, bo jej trener to wielki fan Szymańskiego. To jego ulubiony piłkarz, wierzy w niego i chciałby go w Bundeslidze. Jest przekonany, że mógłby tam skutecznie grać – powiedział znany dziennikarz. Reprezentant Polski oraz wspomniany szkoleniowiec z powodzeniem współpracowali ze sobą swego czasu właśnie w Dynamie Moskwa.

Kołtoń dodał również, ile trzeba byłoby zapłacić za Szymańskiego. – Rosyjski klub chce konkretnej sumy. Mówiło się o 12 milionach, aktualnie zaś trzeba zapłacić 9. Do tego jego kontrakt plus prowizja menedżerska, czyli 12 milionów na dzień dobry do zapłacenia w ciągu pierwszego roku – wyjaśnił. Dodał również, że Szymański mógłby oczekiwać pensji na poziomie 2,5 miliona euro rocznie, bo podobnie zarabia w Dynamie.

Czytaj też:

Grzegorz Krychowiak, wzór cnót lub materialista. Rosyjsko-polska burza wokół przyszłości piłkarza