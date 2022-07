Zbigniew Boniek ocenił transfer Roberta Lewandowskiego. Stanowcze słowa byłego prezesa PZPN

W sobotę 16 lipca potwierdzono to, o czym spekulowano od wielu tygodni. Po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium Robert Lewandowski przenosi się do FC Barcelony, która zapłaci za Polaka 45 mln euro plus bonusy. Decyzja kapitana Biało-Czerwonych o przenosinach na Camp Nou jest szeroko komentowana, a głos w sprawie postanowił zabrać Zbigniew Boniek.

Boniek o transferze Lewandowskiego

Były prezes PZPN był gościem programu „Transferowy Młyn” Canal+ Sport, gdzie ocenił, że transfer Lewandowskiego jest „hitem lata", ponieważ Polak należy do grona pięciu lub sześciu najlepszych piłkarzy na świecie. – Jest kilku takich piłkarzy, których przejście z klubu do klubu ma zupełnie inny wymiar biznesowy, logistyczny i propagandowy – tłumaczył, wymieniając nie tylko Lewandowskiego, ale także Cristiano Ronaldo, Leo Messiego czy Kyliana Mbappe.

Robert idzie do klubu, który jest jedną z najważniejszych marek futbolu, obok m.in. Realu Madryt czy Manchesteru United. Pod względem organizacyjnym i finansowym jest to jednak klub, który jest półkę niżej od Bayernu. Bayern jest jednym z najlepiej zorganizowanych klubów na świecie – przekonywał.

Według Bońka kapitan reprezentacji Polski po transferze wejdzie na odpowiedni poziom i dorówna swoim poprzednikom na Camp Nou. – W Barcelonie Robert wejdzie w buty Messiego i Neymara. Przed nim długa i uciążliwa droga, ale może mu ona przynieść splendor na całe życie. Lewandowski jest w znakomitej formie, fizycznie wygląda świetnie, przez 2-3 lata może grać topową piłkę – ocenił.

