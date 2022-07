Prezes FC Barcelony spotkał się z Robertem Lewandowskim. Fotograf uchwycił jego wymowną reakcję

W sobotę 16 lipca saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca. Po trudnych negocjacjach z Bayernem Monachium FC Barcelona dopięła swego i ściągnęła w swoje szeregi 33-latka. Wicemistrzowie Hiszpanii zapłacili za napastnika 45 milionów euro plus pięć kolejnych w bonusach i tym samym Polak stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii monachijskiego zespołu.

Robert Lewandowski w klubowych mediach: Mam nadzieję, że pójdziemy po tytuł

Polak dołączył już do zgrupowania klubu w Miami i przywitał się już z nowymi kolegami z zespołu. W rozmowie z klubowymi mediami przyznał, że zawsze chciał zagrać w La Lidze. Jestem tutaj też po to, aby pomóc Barcelonie wrócić na szczyt i zdobyć tak wiele tytułów, jak będzie to możliwe – powiedział 33-latek.

– Jestem facetem, który chce wygrywać nie tylko mecze, ale także tytuły. Mam nadzieję, że pójdziemy po tytuł – podkreślił napastnik, dodając, że to była łatwa decyzja, by przyjąć ofertę z katalońskiego klubu.

Serdeczne przywitanie Roberta Lewandowskiego przez Joana Laportę

Z transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony cieszy się nie tylko 33-letni napastnik. Na Twitterze klubu administratorzy zamieścili zdjęcie, które wymownie podpisano: „Oh. My. God”. (O. Mój. Boże. – red.).

Napastnika przywitał także prezes FC Barcelony Joan Laporta, który z uśmiechem uścisnął rękę Polaka i objął go. Tę krótką wymianę uprzejmości uwiecznili fotoreporterzy, którzy udostępnili zdjęcie z krótkiej pogawędki za swoim Twitterze. Fotografia została podpisana słowem „Benvingut!”, co oznacza „witamy!”.

O prezentacji Roberta Lewandowskiego w klubie poinformował członek zarządu Blaugrany Josep Ignasi Macia. Z jego słów wynika, że 33-latek zostanie zaprezentowany jako nowy zawodnik FC Barcelony w najbliższy poniedziałek w Miami. – Zaprezentujemy tu w Miami nową gwiazdę, która ma przywrócić klub do pierwszego medialno-sportowego poziomu – powiedział członek zarządu do kibiców.

