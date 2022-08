Leo Messi może zmienić klub. Media: Bomba transferowa jest tylko kwestią czasu

Historia Leo Messiego w FC Barcelonie nie zakończyła się tak, jak powinna. Przed sezonem 2021/2022 Argentyńczyk po ponad dwudziestu latach spędzonych w Katalonii musiał ją opuścić po wygaśnięciu kontraktu, bo przedstawiciele klubu z powodu długów i finansowego fair play obowiązującego w Hiszpanii nie mogli przedstawić mu nowej umowy.

Zdobywca siedmiu Złotych Piłek trafił ostatecznie do PSG, gdzie zaliczył nieudany sezon. W Ligue 1 zdobył tylko sześć bramek i zaliczył 15 asyst, co spotęgowało doniesienia i plotki o jego rzekomej chęci opuszczenia Paryża.

Prezes FC Barcelony rozmawia z Messim o powrocie

Plotki na temat powrotu Leo Messiego do FC Barcelony mogą szybko stać się faktem, ponieważ według informacji „Catalunya Radio” prezes klubu Joan Laporta i przedstawiciele piłkarza rozmawiają o możliwym powrocie Argentyńczyka do klubu w 2023 roku, kiedy skończy mu się kontrakt z PSG.

Prezes FC Barcelony wielokrotnie podkreślał, że przygoda gwiazdora w Barcelonie nie zakończył się tak, jak wszyscy by tego chcieli. – Czuję się współodpowiedzialny za to co się stało. Wierzę, że jest to jego tymczasowy koniec w FC Barcelonie i urzeczywistnimy nasze dążenie. Mamy wobec niego wyraźny dług moralny i chciałbym, aby koniec jego kariery był związany z koszulką Barcy – mówił w „AS-ie” pod koniec lipca.

Gdzie Leo Messi zakończy karierę?

Prezes FC Barcelony chce, by Leo Messi zakończył karierę na Camp Nou i zdaniem „Catalunya Radio” ważnym czynnikiem w możliwym powrocie Argentyńczyka do Barcy jest to, że klub Blaugrany nadal jest winien mu sporą sumę pieniędzy. Dziennikarze informują, że Joan Laporta może zaproponować mu kontrakt na rok, albo na dwa lata.

Jakiś czas temu spekulowano także, że gwiazdor zakończy karierę w jednym z klubów grających na co dzień w MLS, ale wszystko na to wskazuje, że ten temat cichnie i zdaniem dziennikarzy, Messi zakończy karierę w swojej ukochanej FC Barcelonie.

