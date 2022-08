Koniec spekulacji. Reprezentant Polski ma nowy klub

Bartłomiej Drągowski przygodę z piłką zaczynał w Jagiellonii Białystok, w której występował do 2016 roku. Później bramkarz przeniósł się do Fiorentiny, z której trzy lata później został wypożyczony do Empoli. Ostatnie sezony golkiper reprezentacji Polski spędził we Florencji, ale nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w składzie.

Transfery. Bartłomiej Drągowski zmienił klub

Duży wpływ na pozycję 25-latka w zespole miała odniesiona w październiku kontuzja. Drągowskiego między słupkami zastąpił wówczas Pietro Terracciano, który nawet po powrocie Polaka do pełnej sprawności miał już na tyle ugruntowaną pozycję, że wychowankowi Jagiellonii nie pozostało nic innego, jak szukać nowego pracodawcy.

Spekulowano, że Drągowski może podpisać kontrakt z Southampton FC lub Espanyolem, ale ostatecznie bramkarz zdecydował się na pozostanie we Włoszech. W środę 10 sierpnia ogłoszono transfer Polaka do Spezii Calcio, w której występuje już dwóch innych reprezentantów Polski: Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca. 25-latek podpisał trzyletni kontrakt.

Oficjalnie nie potwierdzono, na jakie warunki finansowe przystał Polak. Jeszcze kilka dni temu serwis tuttomecatoweb.com ujawnił jednak, że bramkarz ma zarabiać 700 tys. euro na sezon, czyli ponad połowę mniej, niż inkasował w Fiorentinie, gdzie mógł liczyć na pensję rzędu 1,5 mln euro.

Bartłomiej Drągowski w reprezentacji

Przypomnijmy, Drągowski w 2020 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, występując w towarzyskim meczu z Finlandią. 25-latek kolejne spotkanie w barwach narodowych zaliczył w czerwcu 2022 roku, kiedy to zagrał w przegranym wysoko (1:6) starciu z Belgią w ramach Ligi Narodów. Po tym, jak karierę reprezentacyjną zakończył Łukasz Fabiański, Drągowski jest jednym z kandydatów do pełnienia roli zmiennika Wojciecha Szczęsnego.

