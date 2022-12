Szczęsny zostanie ofiarą afery w Juventusie. Powinien szykować się do transferu

Ostatnie tygodnie w Juventusie były wyjątkowo niespokojne. Zupełnie niespodziewanie do dymisji podał się praktycznie cały zarząd klubu, a jemu samemu grozi nawet degradacja w Serie A. W związku z tym w Turynie ma niebawem nastąpić nowe otwarcie, a ofiarą tegoż prawdopodobnie padnie Wojciech Szczęsny.

Transfer Wojciecha Szczęsnego nieunikniony?

Polak powinien szykować się do transferu, o czym w programie „Misja Katar” opowiedział dziennikarz Alberto Bertolotto. Włoski redaktor „Przeglądu Sportowego” twierdzi, że kibice Starej Damy powinni oczekiwać sporych zmian w drużynie, a przebudowa zespołu rozpocznie się już tego lata.

– Według mnie Wojciech Szczęsny latem zmieni klub. Po ostatniej aferze w Juventusie będzie wiele zmian. Głośno mówi się o tym, że numerem jeden w bramce zostanie Guglielmo Vicario. Klub potrzebuje innej narracji wokół niego: trzeba oprzeć zespół o włoskich piłkarzy, a Vicario jest jednym z nich. To dobry bramkarz – powiedział Bertolotto.

Za odejściem Szczęsnego przemawiają raczej powody pragmatyczne zamiast stricte sportowych. Podczas mundialu reprezentant Polski udowodnił, że jest w znakomitej formie, ale nawet to ma go nie uchronić przed koniecznością poszukiwania nowego pracodawcy. – Polak ma jeszcze jeden rok kontraktu i Juventus może go sprzedać. Vicario ma znacznie niższą pensję, a do tego jest znacznie młodszy – stwierdził korespondent „Przeglądu Sportowego”.

Jak dotąd Szczęsny rozegrał w Starej Damie 190 meczów, w których puścił 175 bramek i zachował 76 czystych kont. W zespole z Turynu występuje od 2017 roku.

