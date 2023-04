Leo Messi coraz bliżej powrotu do FC Barcelony. Wiceprezydent potwierdza

Dla kibiców FC Barcelony taka informacja, jest niczym przysłowiowy sen z bajki. Kiedy niespełna dwa lata temu Leo Messi zamieniał Dumę Katalonii na PSG w oczach milionów fanów pojawiały się łzy, natomiast na Parc des Princes wybuchła wielka feta. Sprowadzenie jednego z najlepszych piłkarzy wszechczasów było dla nich fenomenalną wiadomością i otworzyło nowe perspektywy. Ich największym celem i wielkim marzeniem było zwycięstwo w Lidze Mistrzów, jednak nie udało się tego osiągnąć. Co dalej?

Wiceprezydent FC Barcelony potwierdza rozmowy z otoczeniem Leo Messiego

Domem Leo Messiego jest FC Barcelona i wszyscy fani piłki nożnej to wiedzą. Argentyńczyk nie pomógł PSG w sięgnięciu po Ligę Mistrzów, dwukrotnie odpadając na etapie 1/8 finału. W sezonie 2021/22 wyeliminował ich Real Madryt, a rok później Bayern Monachium. Mimo tego Argentyńczyk u boku Neymara i Kyliana Mbappe notuje znakomite liczby, które przekładają się głównie na rozgrywki ligowe. Jego kontrakt powoli się kończy i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Blaugrana już robi podchody, by ich największa legenda wróciła na Camp Nou.

– Tak, jestem z nim w kontakcie. Chciałbym, żeby wrócił. Za to, co reprezentuje na poziomie sportowym, społecznym i gospodarczym – potwierdził w rozmowie z katalońskim „Sportem” Rafa Yuste, wiceprezydent Barcelony.

Xavi chce powrotu Leo Messiego na Camp Nou

Duet Robert Lewandowski – Leo Messi to byłaby nie lada gratka. Dziennikarze z wielu mediów potwierdzają, że trwają negocjacje, a sam Xavi jest otwarty na przyjście Argentyńczyka do jego zespołu.

– Oczywiście, że kocham Messiego. Dużo z nim rozmawiam, chciałbym, żeby wrócił i pracujemy nad jego powrotem. Mam nadzieję, że zobaczymy go ponownie w Barcelonie, to klub jego życia. To normalne, że ludzie ekscytują się ostatnim tańcem Messiego, tak jak Michaela Jordana – powiedział Hiszpan podczas jednej z konferencji prasowych.

Czytaj też:

Ostrzelano sklep rodziny Lionela Messiego. Piłkarz otrzymał groźbyCzytaj też:

Lionel Messi dołączy do Cristiano Ronaldo? W grze gigantyczne pieniądze