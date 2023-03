Ostrzelano sklep rodziny Lionela Messiego. Piłkarz otrzymał groźby

Lionel Messi niedawno odebrał nagrodę FIFA The Best, przyznaną, zdaniem ludzi, którzy mieli prawo głosu, najlepszemu piłkarzowi 2022 roku. W ostatnich tygodniach piłkarz notuje zdecydowanie lepsze występy w brawach PSG, niżeli miało to miejsce na początku jego przygody z paryskim klubem. Obok Kyliana Mbappe i Neymara jest zdecydowanie najbardziej decydującym piłkarzem lidera francuskiej ekstraklasy. Wkrótce będzie miał okazję ponownie udowodnić swoją wartość, próbując odrobić straty w wyjazdowym spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. Poprzedniej nocy doszło do bardzo przykrego incydentu z udziałem jego rodziny.

Sklep rodziny Lionela Messiego został ostrzelany. Piłkarz otrzymał pogróżki

Do zdarzenia doszło około godz. 2:00 czasu argentyńskiego czwartkowej nocy. Przed sklep kuzyna żony Lionela Messiego na motocyklu podjechali dwaj mężczyźni. Jak podają lokalne media, jeden z nich wyjął pistolet i oddał czternaście strzałów w stronę lokalu, jednak nie doszło do rabunku. Napastnicy mieli inne zamiary. Przed sklepem zostawili karteczkę, na której została skierowana wiadomość z pogróżkami do Argentyńczyka. Jej treść brzmi: „Messi, czekamy na ciebie. Javkin to handlarz narkotykami, nie ochroni cię” – czytamy.

Wspomniany Javkin, to burmistrz Rosario, a na imię mu Pablo. Jednym z jego głównych celów politycznych jest walka z przestępczością zorganizowaną, która przez lata panuje w rządzonym przez niego mieście. Wielokrotnie zgłaszał się po pomoc do rządu oraz wymiaru sprawiedliwości. Rządzący miastem rodzinnym Lionela Messiego miał odbyć także spotkanie z prezydentem Argentyny Alberto Fernandezem oraz przewodniczącym Sądu Najwyższego Horacio Rosattim.

Motyw napaści jeszcze nie jest znany, jednak lokalne organy ścigania już się zajęły ustalaniem sprawców. Wstępnie mówi się o chęci zastraszenia rodziny gwiazdora PSG w celu wyłudzenia pieniędzy. Argentyńskie media podają również, iż przestępcom może chodzić o samego Pablo Javkina, który ma być celem gangsterów od chwili ogłoszenia zwalczania przestępczości zorganizowanej.

