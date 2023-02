Poznaliśmy najlepszego piłkarza świata. Po gali „FIFA The Best” Lewandowski nie będzie zadowolony

Robert Lewandowski ma już na swoim koncie wiele nagród indywidualnych, ale znając go i tak nie będzie zadowolony z pozycji, którą zajął w najnowszym rankingu „FIFA The Best”. Gala, która odbyła się 27 lutego, wyłoniła najlepszego piłkarza świata. Niestety tym razem Polak nie załapał się nawet do ścisłej czołówki. Wygrał za to zawodnik, który święcił wielki triumf ze swoją drużyną podczas minionych mistrzostw świata.

„FIFA The Best”. Spektakularny rok Lionela Messiego

Chodzi oczywiście o Lionela Messiego, który uzbierał najwięcej punktów spośród wszystkich nominowanych. Wygrał on plebiscyt z wyraźną przewagą, a jego największym przeciwnikiem był klubowy kolega, czyli Kylian Mbappe. On też znakomicie spisał się w finale mistrzostw świata w Katarze, lecz ostatecznie to Argentyna zwyciężyła wtedy z Francją.

36-latek grał jednak spektakularnie podczas całego turnieju i tylko w meczu z Polską nie zaliczył ani gola, ani asysty – Wojciech Szczęsny obronił jego rzut karny. Poza tym reprezentant drużyny Albicelestes uzbierał aż 7 trafień (z Arabią Saudyjską, Meksykiem, Australią, Holandią, Chorwacją i dwa z Francją) oraz zaliczył 3 ostatnie podania (z Meksykiem, Holandią i Chorwacją). Ponadto Messi znakomicie radzi sobie również w klubie, gdzie w 28 meczach strzelił 17 goli i dodał do nich 16 asyst w sezonie 2022/23.

FIFA The Best – wyniki gali Pozycja Imię i nazwisko Klub Kraj pochodzenia Punkty 1. Lionel Messi PSG Argentyna 52 2. Kylian Mbappe PSG Francja 44 3. Karim Benzema Real Madryt Francja 34 4. Luka Modrić Real Madryt Chorwacja 28 5. Erling Haaland Manchester City Norwegia 24 6. Sadio Mane Bayer Monachium Senegal 19 7. Julian Alvarez Manchester City Argentyna 17 8. Achraf Hakimi PSG Maroko 15 9. Neymar PSG Brazylia 13 10. Kevin De Bruyne Manchester City Belgia 10 11. Vinicius Junior Real Madryt Brazylia 10 12. Robert Lewandowski FC Barcelona Polska 7 13. Jude Bellingham Borussia Dortmund Anglia 3 14. Mohamed Salah Liverpool FC Egipt 2

