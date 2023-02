Grał z Platinim, teraz trafi do Polski? Znany trener przymierzany do Ekstraklasy

Karuzela trenerska w PKO Ekstraklasie cały czas nie chce się zatrzymać. W niektórych klubach cierpliwość włodarzy kończy się, co sprawia, że być może niedługo dojdzie do kolejnych zwolnień. Jednym z kandydatów do pracy w Polsce jest mistrz Europy i były szkoleniowiec francuskiego potentata.

Ekstraklasa jest znana z częstych zmian trenerów. Często krytykuje się prezesów klubów, że zmieniają szkoleniowców lekką ręką, nie dając należytego zaufania poprzednikom. Słabe wyniki niektórych zespołów zdają się dawać sygnał, że wkrótce kolejny opiekun straci stanowisko. Chętnych już na zaś nie brakuje. Swoją kandydaturę miał przesłać mistrz Europy z wieloletnim doświadczeniem trenerskim. Były mistrz Europy chce pracować w Ekstraklasie Jak podaje portal WP Sportowe Fakty, były trener Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, ma być zainteresowany pracą w Polsce. W kontekście jego pracy mówi się o dwóch klubach, Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk. Na Podlasiu, póki co pracuje Maciej Stolarczyk, ale prowadzony przez niego zespół zajmuje 13. miejsce w tabeli. W ostatnich pięciu meczach tylko raz cieszył się ze zwycięstwa. Znacznie gorsza sytuacja panuje w Gdańsku. Lechia jest 16. w tabeli, co oznacza, że zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Drużyna prowadzona przez Marcina Kaczmarka czeka blisko miesiąc na kolejne zwycięstwo. W klubie biją na alarm ku poprawie wyników. Jeśli trzeba wskazać klub, w którym są największe szanse na zmianę trenera, to należy postawić właśnie na Lechię. Doświadczenie Luisa Fernandeza Fernandez to znana postać francuskiej piłki. Urodzony w Hiszpanii reprezentant „Trójkolorowych” zagrał dla tego kraju 60 razy. Defensywny pomocnik był częścią złotego zespołu z mistrzostw Europy 1984, a także ekipy, która w dwa lata później zajęła w Meksyku trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Przez większość kariery klubowej związany był z Paris Saint-Germain. Były reprezentant Francji rozpoczął pracę trenerską w AS Cannes, gdzie po roku pracy nagrodzono go tytułem najlepszego szkoleniowca sezonu Ligue 1. Później trenował Paris Saint-Germain (dwukrotnie), Athletic Bilbao, Betis czy reprezentacje Izraela i Gwinei. W ostatnich latach zajmował się skautingiem w PSG, a także był ekspertem telewizyjnym. Czytaj też:

