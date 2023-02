Lionel Messi dołączy do Cristiano Ronaldo? W grze gigantyczne pieniądze

Cristiano Ronaldo od obecnego sezonu jest piłkarzem Al-Nassr. Wedle doniesień, na mocy kontraktu w Arabii Saudyjskiej zarabia 200 milionów dolarów rocznie. To gigantyczne pieniądze, lecz media przekonują, że Lionel Messi może go w tej kwestii zdystansować. Zainteresowany jest ligowy rywal klubu Portugalczyka.

Lionel Messi przebije Cristiano Ronaldo?

Arabia Saudyjska od lat słynie z sowitych wynagrodzeń dla piłkarzy. Do ligi trafiali jednak albo zawodnicy odcinający kupony od dawnej kariery, albo tacy, którzy nigdy nie zbliżyli się popularnością do największych gwiazd futbolu. Sprowadzenie Cristiano Ronaldo w ubiegłym roku przez Al-Nassr stanowiło kamień milowy. Saudyjczycy chcą iść za ciosem i poprzez znane postaci dążą do szybkiego wypromowania swoich rozgrywek.

Jak informuje dziennikarz Rudy Galetti, Al-Hilal nie poddaje się w walce o Leo Messiego. Argentyńczyk miał odrzucić pierwszą, dużą propozycję kontraktu. Osiemnastokrotny mistrz Arabii Saudyjskiej przygotował kolejną, opiewającą na ogromne pieniądze. Jeśli piłkarz Paris Saint-Germain przystałby na ofertę, to otrzymywałby pensję na poziomie 400-450 milionów dolarów rocznie.

Kariera Leo Messiego

Lionel Messi od 2021 roku jest piłkarzem PSG. Trafił tam po dwudziestu latach gry w FC Barcelonie. W stolicy Katalonii przeszedł przez wiele szczebli juniorskich, a od 2004 roku rywalizował w pierwszym zespole. Z Barcą dziesięciokrotnie sięgał po mistrzostwo La Liga i pięciokrotnie po Ligę Mistrzów. Ponadto siedmiokrotnie cieszył się z najbardziej prestiżowego indywidualnego wyróżnienia dla piłkarza, Złotej Piłki.

