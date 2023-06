Transfer Arkadiusza Milika na ostatniej prostej! To będzie wielkie zaskoczenie

Miniony sezon był dla Arkadiusza Milika przyzwoity. Polak trafił na wypożyczenie z Olympique Marsylii do Juventusu i w 27 spotkaniach ligowych strzelił siedem bramek oraz dołożył jedną asystę. Ponadto w pięciu spotkaniach Ligi Mistrzów dwukrotnie pokonał bramkarzy rywali. Przyszłość napastnika reprezentacji Polski w dalszym ciągu stoi pod dużym znakiem zapytania, jednak formalnie z końcem czerwca zostanie z powrotem zawodnikiem francuskiego klubu. Wiele wskazuje na to, że dalej będzie przywdziewał trykot Bianconerich.

Media: Juventus zatrzyma Arkadiusza Milika

2124 minuty w przeciągu długiego sezonu nie robią wielkiego wrażenia, jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż Arkadiusz Milik stracił dużą jego część przez kontuzje. Polak nie zawojował Allianz Stadium, ale pozostawił po sobie na tyle dobrą opinię, że władze Juventusu zaczęły zastanawiać się nad jego wykupem. Podczas pierwszej umowy wypożyczenia 28-latka z Olympique Marsylii zawarto możliwość wykupienia karty zawodniczej napastnika reprezentacji Polski za 7 mln euro, ale nie zdecydowali się na taki ruch.

Mimo wszystko wiele wskazuje na to, iż Arkadiusz Milik i tak zagra w Juventusie w sezonie 2023/24. Jak donosi Gianluca Di Marzio Polak ponownie zostanie wypożyczony, jednak tym razem władze Juventusu będą miały obowiązek jego wykupu po sezonie, ale pod kilkoma warunkami. Żeby miało do tego dojść, 28-latek będzie musiał zrealizować określone cele sportowe. Nie wiadomo na tę chwilę, o jakie warunki chodzi, jednak może to być m.in. ilość strzelonych bramek, liczba występów w lidze oraz europejskich pucharach, czy powrót Starej Damy do Ligi Mistrzów.

Arkadiusz Milik musi przedłużyć kontrakt z Olympique Marsylią

Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ kontrakt Arkadiusza Milika z Olympique Marsylią wygasa już za rok, zatem żeby kolejna transakcja wypożyczenia z obowiązkiem wykupu doszła do skutku, jego umowa musi zostać przedłużona o kolejne 365 dni. Massimiliano Allegri bardzo chce, by Polak został na Allianz Stadium.

Szkoleniowiec ceni sobie umiejętności polskiego napastnika, które udowodnił mu, będąc trzecim najlepszym strzelcem w drużynie podczas minionego sezonu. Lepsi od niego byli wyłącznie Adrien Rabiot oraz Dusan Vlahović.

