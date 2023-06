Reprezentant Polski opuścił zgrupowanie. „Uraz wymagał szybkiego zabiegu”

Pech nie opuszcza Arkadiusza Recy, który przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie dość, że jego Spezia spadła z Serie A, to boczny obrońca doznał urazu, który wyklucza go z gry w meczu z Niemcami i Mołdawią w ramach el. do Euro 2024.

Arkadiusz Reca nie miał za dużo czasu na odpoczynek przed zgrupowaniem reprezentacji Polski. Wraz ze Spezią walczył o utrzymanie w Serie A z Hellasem Verona. Ostatecznie klub Recy i Drągowskiego przegrał 1:3 i spadł do niższej klasy rozgrywkowej. Boczny obrońca nie odpoczywał za wiele, bo niemal od razu wsiadł w samolot i przyleciał do Polski na zgrupowanie kadry, które rozpoczęło się w poniedziałek 12 czerwca. Biało-Czerwoni rozegrają dwa mecze. Na początek zgrupowania towarzyskie starcie z Niemcami (16.06) na PGE Narodowym, a następnie wyjazd na pojedynek z Mołdawią (20.06) w ramach eliminacji ME 2024. Arkadiusz Reca opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski Niestety pech nie opuszcza Arkadiusza Recy, u którego lekarze zdiagnozowali kontuzję. Serwis „Łączy nas piłka” podaje, że Selekcjoner Fernando Santos nie planuje dodatkowego powołania w miejsce kontuzjowanego zawodnika. „Arkadiusz Reca z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Zawodnik przyjechał do Warszawy skarżąc się na ból w kolanie. Wykonane badania lekarskie i obrazowe (rezonans magnetyczny) wykazały uraz wymagający szybkiego zabiegu – artroskopię” – czytamy w komunikacie PZPN. twitter El. do Euro 2024: Trudny początek Fernando Santosa Reprezentacja Polski pod okiem Fernando Santosa ma za sobą dwa mecze w ramach eliminacji do Euro 2024. Portugalski selekcjoner rozpoczął od porażki (1:3) z Czechami w swoim debiucie. Kilka dni później Biało-Czerwoni zrehabilitowali się i ograli 1:0 Albanię. Podczas tamtych spotkań i zgrupowania nieobecny był Arkadiusz Reca. Na czerwcowe zgrupowanie Fernando Santos zdecydował się na powołanie następujących zawodników: Bramkarze: Szczęsny, Drągowski, Skorupski,

Obrońcy: Bednarek, Kiwior, Kędziora, Bereszyński, Wieteska, Wiśniewski, Reca ,

, Pomocnicy: Zieliński, Linetty, Szymański Damian, Szymański Sebastian, Frankowski, Kamiński, Skóraś, Zalewski, Lederman, Slisz, Łęgowski,

