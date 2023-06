Robert Lewandowski wymownie na temat swojej przyszłości. „Mam inne priorytety”

W ostatnim czasie bardzo wiele gwiazd piłki nożnej opuszcza Europę i wybiera egzotyczne kierunki, by tam zarobić trochę pieniędzy i móc z mniejszą presją oraz obciążeniami powoli kończyć swoją karierę. Zapoczątkowali to Chińczycy, którzy na potęgę ściągali do siebie różne gwiazdy pokroju Hulka, Oscara, czy Didiera Drogby oraz Amerykanie kontraktujący Ibrahimovicia, Beckhama, Insignie, Mertensa czy ostatnio Leo Messiego.

Transfer Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej

Teraz dość popularnym kierunkiem, który kusi ogromnymi zarobkami jest Arabia Saudyjska. Państwo z Półwyspu Arabskiego zimą ściągnęło w swoje szeregi Cristiano Ronaldo, który pożegnał się z Manchesterem United w atmosferze skandalu po wywiadzie dla „The Sun”.

Ten transfer był częścią większego planu, o czym wspominał w rozmowie z „Wprost” trener w lidze arabskiej Roland Buchała. – Ściągnięcie Portugalczyka jest związane z chęcią organizacji mistrzostw świata w 2030 roku. Transfer Ronaldo ma pokazać, że kraj jest otwarty na najlepszych zawodników a Ronaldo ma być twarzą tej kampanii – przyznał jakiś czas temu polski szkoleniowiec.

Robert Lewandowski trafi do Arabii Saudyjskiej. Napastnik FC Barcelony uciął temat

Dzięki temu transferowi wzrósł prestiż Saudi Professional League, co ujawniają kolejne ruchy w tym kierunku, Karim Benzema zamienił Real Madryt na Al-Ittihad, gdzie również może trafić N'Golo Kante.

Robert Lewandowski, który wziął udział w konferencji prasowej PZPN został zapytany o to, czy miał propozycje z Arabii Saudyjskiej. – Nie było takiego tematu i o tym nie myślę – uciął kapitan reprezentacji Polski.

– Mój kontrakt w FC Barcelonie jeszcze trochę trochę trwa, więc mam inne priorytety – zakończył.

