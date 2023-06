Jakub Rzeźniczak znalazł nowy klub? Zaskakujące doniesienia

Po spadku Wisły Płock do Fortuna 1. Ligi z klubu zdecydowało się odejść kilku zawodników. Wśród nich są Rafał Wolski, Jakub Rzeźniczak. Mówi się także, że z Nafciarzami pożegnają się Dominik Furman i Krzysztof Kamiński.

Jakub Rzeźniczak pożegnał się z kibicami Wisły Płock

Były piłkarz m.in. Legii i Karabachu Agdam opublikował w swoich social mediach wpis, którym pożegnał się z Płockiem. „Nie sądziłem, że będę pisał do Was właśnie taką wiadomość. Jednak wiemy, jak przewrotna potrafi być piłka nożna… Nadszedł dzień kiedy musiałem podjąć trudną decyzję i dziś żegnam się Wisła Płock, jest to trudny moment. Podczas mojej przygody w Płocku mieliśmy jako zespół wzloty i upadki. Bywały piękne i bardzo ciężkie momenty, jednak zawsze z sentymentem będę wspominał ten czas” – czytamy na jego Instagramie.

„Chciałem podziękować wam, kibice. Zawsze starałem się stawać na wysokości zadania jako piłkarz i dawać Wam powody do radości na trybunie. Nawiązywać z wami relacje i wspólnie budować przyszłość klubu. Wszystkim pracownikom, którzy działają na zapleczu, ale robią ogromną robotę! Trenerom i piłkarzom, z którymi miałem okazję tutaj pracować. Zawsze wiedziałem, że mogę na was liczyć jako piłkarz i człowiek. Trzymam kciuki za szybki powrót do ekstraklasy” – dodał.

Media: Jakub Rzeźniczak znalazł nowy klub

Od razu po decyzji Jakuba Rzeźniczaka zaczęto spekulować, gdzie zagra. W przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, że stoper ma zagrać w barwach Kotwicy Kołobrzeg, która do końca walczyła o awans do Fortuna 1. Ligi, ale ostatecznie odpadła w barażach. Jako pierwszy taką informację podał dziennikarz Paweł Gołaszewski w programie "Okno transferowe" na kanale meczyki.pl.

Te wieści potwierdził dobrze zorientowany w zachodniopomorskim futbolu Norbert Skórzewski. "Jakub Rzeźniczak podpisał kontrakt z Kotwicą Kołobrzeg. Pierwszy letni transfer drużyny Macieja Bartoszka" – czytamy.

Drużynę z Kołobrzegu prowadzi Maciej Bartoszek, który zdecydował się ostatnio przedłużyć kontrakt z nadmorskim klubem. „Kontynuujemy nasz projekt i walkę o awans do I ligi” – powiedział po podpisaniu nowej umowy trener Biało – Niebieskich.

