Utalentowany polski napastnik wyjeżdża z kraju. Największy transfer od 20 lat!

Nie ulega wątpliwości, że Szymon Włodarczyk to jeden z najciekawszych napastników młodego pokolenia, który pojawił się na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Syn byłego reprezentanta Polski Piotra Włodarczyka nie przebił się jednak w Legii Warszawa. Swoją prawdziwą szansę otrzymał po przeniesieniu się latem 2022 roku do Górnika Zabrze.

Co ciekawe, swoją juniorską ścieżkę „Włodar” przecierał na boiskach w Grecji. Stamtąd rosły napastnik przeniósł się na polskie murawy, do Bałtyku Gdynia, a następnie Legii Warszawa. W stołecznym klubie grał w przeszłości również jego ojciec. Włodarczyk nie znalazł jednak uznania w stolicy i zdecydował się na przenosiny do Górnika Zabrze.

To był słuszny krok, bo na Śląsku nastolatek dostał więcej okazji do grania. Dzięki temu potrafił wywalczyć sobie miejsce w składzie obok takiego zawodnika jak Lukas Podolski. Gra z mistrzem świata (2014) w jednej drużynie z pewnością sporo dała Włodarczykowi.

Meczyki.pl w środowe popołudnie poinformowały, że „Włodar” latem przenosi się z Polski do Austrii. Nowym klubem Włodarczyka będzie Sturm Graz. Austriacki zespół wyda najwięcej pieniędzy od dwóch dekad, wykładając na Polaka ponad 3 mln euro.

„Włodarz” będzie nowym Robertem Lewandowskim?

Nie ulega wątpliwości, że w Europie gracze pokroju Arkadiusza Milika, Roberta Lewandowskiego, czy Krzysztofa Piątka, wyrobili markę dla polskich napastników. Z tego też względu wobec Włodarczyka na pewno w Grazu sporo sobie obiecują.

Mający 20 lat piłkarz z pewnością dostanie odpowiednio dużo czasu do rozwoju i postawienia kolejnego kroku. Wydaje się, że liga austriacka jest do tego jak najbardziej odpowiednia. A krok wykonany przez „Włodara” jest w pełni przemyślany.

