Sensacyjna oferta dla Piotra Zielińskiego stała się faktem! Może przenieść się do Arabii Saudyjskiej

Piotr Zieliński trafił do SSC Napoli z Udinese Calcio w 2016 roku. Od tamtej pory zanotował w barwach Azzurrich 329 spotkań, strzelając 47 bramek, do których dołożył 44 asysty. Reprezentant Polski ma ważny kontrakt do końca sezonu 2023/24, dlatego jedną z opcji dla włodarzy mistrzów Włoch jest sprzedaż 29-latka. Wiele wskazuje na to, że tak może się stać i mimo zapewnień, iż chce on pozostać na Stadio Diego Armando Maradona, taka oferta może już mu się nie powtórzyć.

Media: Al-Ahli wysłało ofertę za Piotra Zielińskiego

O potencjalnych przenosinach Piotra Zielińskiego do Arabii Saudyjskiej mówi się już od kilku tygodni. Zawodnik, który w dalszym ciągu stanowi trzon reprezentacji Polski przyciągnął zainteresowanie Al-Ahli, jednak niewiele mówiło się o jego zainteresowaniu zmianą otoczenia. Przeciwnie – rzekomym marzeniem piłkarza jest kontynuacja gry dla SSC Napoli, z którym w ubiegłym sezonie sięgnął po historyczne, pierwsze od ponad 40 lat Scudetto.

Brakowało również konkretów od zainteresowanej strony – aż do dziś. Fabrizio Romano ogłosił na Twitterze, że Al-Ahli wysłało oficjalną ofertę za Polaka, aczkolwiek nie zdradzono jej szczegółów. Pewne jest jedno – władze triumfatorów zeszłego sezonu Serie A muszą ustosunkować się do niej w najbliższym czasie, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że sięgną po innego zawodnika.

„Al Ahli złożył Napoli formalną ofertę za Piotra Zielińskiego. Negocjacje trwają w celu osiągnięcia porozumienia, kończy mu się kontrakt w 2024. Al Ahli chcą wkrótce uzgodnić opłatę za Zielińskiego, w przeciwnym razie przejdą do następnego celu — Llorente na liście, ale bez formalnej oferty” – napisał włoski dziennikarz. Skontaktowaliśmy się z agencją reprezentującą interesy reprezentanta Polski, by potwierdzić taki stan rzeczy, jednak jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

