Piotr Zieliński zostanie w Napoli? Media: Zgodził się na obniżkę zarobków

W ostatnim czasie bardzo dużo spekulowano na temat przyszłości Piotra Zielińskiego. Do 29-latka miał dzwonić jego były trener – Maurizio Sarri, który chciał, by dołączył do Lazio. Ponadto „Zielu” miał otrzymać lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej – Al-Hilal, gdzie miałby zarabiać 13,5 mln euro rocznie, czyli ok. 10 więcej niż obecnie we Włoszech.

Piotr Zieliński zostanie w Napoli? „Zgodził się na obniżkę zarobków”

We włoskich mediach od jakiegoś czasu krążyła informacja, że Polak może zostać w SSC Napoli, ale Aurelio De Laurentis miał zapowiedzieć swojemu piłkarzowi, że jeśli chce przedłużyć umowę z klubem, to tylko na gorszych dla niego warunkach. Dziennikarze „La Gazzetty dello Sport” ustalili, że Piotr Zieliński podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. Według ich informacji Piotr Zieliński zwiąże się z Napoli do 2026 roku.

Tak jak zapowiadano, Polak przedłużył umowę na gorszych dla siebie warunkach. Jak donosi „La Gazzetta” zamiast 4,5 mln będzie zabierał rocznie ok. 2,5 mln. „Chęć pozostania przy koszulce mistrzów Włoch zwyciężyła w Polaku, zostawiając za sobą bardziej hojne zarobki w Arabii Saudyjskiej, a także włoskie alternatywy” – czytamy.

Aurelio De Laurentis: Zobaczymy, komu naprawdę zależy na tej koszulce

Dotychczasowy kontrakt 29-latka wygasał w 2024 roku. Jednak zostanie parafowany z przedłużeniem do 2026 roku i średnią pensją dla zawodnika, która powinna wynosić nieco ponad 2,5 miliona. „Szczegóły nie zostały jeszcze ustalone, ale w rzeczywistości Zieliński zgadza się obniżyć warunki kontraktu” – donosi dziennik.

„Rozmowy nt. przedłużenia trwają i zobaczymy, komu naprawdę zależy na tej koszulce” – powiedział Aurelio De Laurentis w sobotę, cytowany przez „La Gazzettę dello Sport”.

