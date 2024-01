Zaskakujący transfer Wieczystej Kraków. Kolosalne pieniądze za gwiazdę Stali Mielec

O Wieczystej Kraków mówi się od lat bardzo dużo. Klub ze stolicy województwa małopolskiego dokonuje kolosalnych transferów jak na warunki niższych lig. W ostatnich latach do zespołu trafiali między innymi Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Maciej Jankowski czy Thibault Moulin. Pierwszy z wymienionych pod koniec rundy jesiennej został tymczasowym szkoleniowcem klubu. Poradził sobie na tyle dobrze, że przypadło mu zadanie przygotowania składu pod kolejną rundę i awans do drugiej ligi.

Wieczysta Kraków kupiła Michała Trąbkę

Klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia również i w obecnym oknie transferowym nie szczędził funduszy na graczy. W przeciwieństwie do poprzednich lat tym razem nie skupił się na graczach będących na końcu kariery. Najpierw zakontraktowano Tomasza Swędrowskiego, 30-letniego zawodnika Ruchu Chorzów, a teraz rozbito bank podpisując Michała Trąbkę.

Pomocnik do tej pory reprezentował barwy Stali Mielec. Uchodził za ważny punkt zespołu plasującego się w środku tabeli PKO Ekstraklasy. Mimo to zdecydował się przyjąć intratną propozycję z Wieczystej. Jak informuje portal Weszło krakowski klub aktywował klauzulę wykupu wynoszącą około półtora miliona złotych.

Co więcej, sam Trąbka może liczyć na gigantyczną podwyżkę zarobków. Serwis meczyki.pl donosi, że w Mielcu 26-latek mógł liczyć na zarobki przekraczające 40 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz ma to być około 30 tysięcy, lecz euro. Oznacza to potężny zastrzyk gotówki dla piłkarza, mimo że ten musi mierzyć się z internetową krytyką o braku ambicji.

Duże plany Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków jest sponsorowana przez przedsiębiorcę Wojciecha Kwietnia. Przed jego wejściem klub nie mógł pochwalić się żadnymi sukcesami. Pomimo występów w niższych ligach drużyna może pochwalić się występem w 1/16 finału Pucharu Polski w sezonie 2021/2022.

