Polaka czeka świetlana przyszłość? Jego klub ma plan!

Miniony sezon był bardzo udany dla Jagiellonii Białystok. Klub sensacyjnie wywalczył mistrzostwo Polski, dzięki czemu będzie grać w el. do Ligi Mistrzów. Dobra gra piłkarzy Dumy Podlasia nie umknęła innym europejskim klubom. Zainteresowanie poszczególnymi zawodnikami wzrosło, a pierwszym, który zdecydował się odejść był Bartłomiej Wdowik. Strzelił on w minionej kampanii 11 goli i zanotował siedem asyst, co poskutkowało transferem do SC Bragi. Reprezentant Polski trafił do Portugalii za około 1,5 mln euro plus dodatki.

SC Braga ma plan na Bartłomieja Wdowika

Czy Wdowik będzie miał szansę się przebić? Dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali z Manuelem Casacą z "O Jogo" na temat tego transferu. – Bartłomiej Wdowik ma wszelkie warunki do tego, aby grać w Bradze. Klub nie zdecydował się na wykupienie podstawowego lewego obrońcy w poprzednim sezonie, Cristiana Borjy – przyznał.

Co ciekawe, Wdowik ma w swoim kontrakcie klauzulę wykupu, która wynosi 50 mln euro. WIelu to może dziwić, ale dla dziennikarza "O Jogo" to nie było nic nadzwyczajnego. – Braga wiele sobie obiecuje po Wdowiku [...] Klub ma plan. Mówimy o klubie, który chce łączyć osiągnięcia sportowe z zarabianiem na sprzedaży piłkarzy. Stąd taka klauzula wykupu.

Zaskakująco niska cena za Bartłomieja Wdowika

Dziwić też może kwota, jaką Braga musiała zapłacić za Bartłomieja Wdowika. Jagiellonia Białystok sprzedała tego piłkarza za około 1,5 mln euro. Piłkarz ten od grudnia 2023 roku jest wyceniany przez Transfermarkt na dwa razy więcej. Najdroższym dotychczas sprzedanym piłkarzem z tego klubu jest Patryk Klimala, który w 2020 roku odszedł do Celticu Glasgow za cztery mln euro. Za nim plasują się Bartłomiej Drągowski (2,5 miliona), Karol Świderski (2,5 miliona) oraz Grzegorz Sandomierski (1,9 miliona).

