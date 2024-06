Los okazał się łaskawy dla mistrzów Polski. Uniknęli najgroźniejszych rywali

W połowie lipca Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w swojej historii wystąpi w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Triumfatorzy poprzednich rozgrywek Ekstraklasy rozpoczną europejskie zmagania od drugiej rundy, co jest zasługą niedawnego awansu polskiej ligi w rankingu UEFA. Co najważniejsze, podopieczni trenera Adriana Siemieńca, którzy zmierzą się z wygranym pary FK Panevezys (Litwa) – HJK Helsinki (Finlandia), uniknęli starcia z najmocniejszymi rywalami.

Liga Mistrzów: Wymarzony przeciwnik polskiego zespołu

Przed rozpoczęciem środowego losowania kibice Jagiellonii Białystok mogli mieć powody do niepokoju. Ewentualnym przeciwnikiem ich ulubieńców mógł zostać bowiem azerski Karabach Agdam, słowacki Slovan Bratysława lub izraelskie Maccabi Tel Awiw, czyli trzy drużyny, które przynajmniej na papierze byłyby zdecydowanymi faworytami dwumeczu.

Ostatecznie los okazał się niezwykle łaskawy dla debiutanta w eliminacjach do najbardziej prestiżowych rozgrywek na Starym Kontynencie. Białostoczanie zainaugurują rywalizację od pojedynku z mistrzem Litwy lub Finlandii, co stawia ich w bardzo dobrej pozycji. Według wyliczeń internautów, Duma Podlasia ma w takim przypadku aż 76% na awans do kolejnej fazy rozgrywek.

O krok od pucharów

Możliwość późniejszego rozpoczęcia kwalifikacji otwiera przed piłkarzami Jagiellonii szansę szybkiego awansu do Ligi Europy bądź Ligi Konferencji. Białostoczanom wystarczy wyłącznie zwycięstwo z pierwszym rywalem, aby zagrać w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Ewentualne porażki w kolejnych rundach nie spowodują przedwczesnego odpadnięcia z eliminacji.

Pierwszy mecz mistrza Polski z wygranym pary FK Panevezys – HJK Helsinki zostanie rozegrany na wyjeździe w terminie 23-24 lipca. Rewanż odbędzie się tydzień później na Stadionie Miejskim w Białymstoku (30-31 lipca).

