Reprezentant Polski zmienił klub. Zaskakujący ruch piłkarza

Sebastian Walukiewicz w sezonie 2018/19 przeniósł się do Włoch. 3,5 mln Euro zapłaciło za niego Cagliari Calcio, które od razu wypożyczyło powrotnie zawodnika do Pogoni Szczecin. W sezonie 2022/23 Polak trafił na wypożyczenie do Empoli, które wykupiło go za 2 mln euro.

Reprezentant Polski zmienił klub

W tym klubie Polak znalazł miejsce w pierwszym składzie i rozegrał dla „Azzurrich” w sumie 40 spotkań. Ostatecznie Sebastian Walukiewicz zdecydował się na transfer. 5 mln euro zapłacili za niego włodarze Torino, gdzie występuje Karol Linetty.

Klub poinformował w oficjalnym komunikacie, że obrońca podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia w kolejnym sezonie. Po dwóch kolejkach Torino ma cztery punkty i dzięki różnicy bramek plasuje się na trzecim miejscu. Taki sam dorobek pkt ma jeszcze pięć zespołów.

„Cały Torino Football Club wita Sebastiana Walukiewicza ciepłym powitaniem: dobra robota, zawsze Forza Toro!” – czytamy.

CV Sebastiana Walukiewicza

Sebastian Walukiewicz urodził się 5 kwietnia 2000 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Zaczynał w młodzieżowej akademii MKP Gorzów Wielkopolski, a następnie przeniósł się do Legii Warszawa, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo do lat 19. W 2017 roku dołączył do Pogoni Szczecin, gdzie zadebiutował w Ekstraklasie, najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, w meczu z Legią Warszawa.

W kolejnym sezonie zaliczył 29 występów, zdobywając jedną bramkę. W styczniu 2019 roku został wykupiony przez Cagliari, które wypożyczyło go do polskiego klubu do końca sezonu. Jego debiut w Serie A nastąpił w meczu z Juventusem 6 stycznia 2020 r.: w ciągu trzech lat w Cagliari rozegrał 45 meczów. 1 września 2022 roku przeniósł się do Empoli, gdzie zaliczył 40 występów. Walukiewicz może pochwalić się doświadczeniem we wszystkich młodzieżowych reprezentacjach narodowych i czterema występami w seniorskiej (w tym jednym w Lidze Narodów Uefa przeciwko Włochom) z jednym golem, a także był częścią reprezentacji Polski, która wzięła udział w ostatnich Mistrzostwach Europy.

