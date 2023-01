Legenda piłki ręcznej oskarżona o pedofilię. To efekt dwuletniego śledztwa

Szokującymi informacjami podzieliły się ze światem francuskie media. Z doniesień agencji AFP (Agence France-Presse – przyp. red.) wynika, iż na legendarnym piłkarzy ręcznym pochodzącym z tego kraju ciążą poważne zarzuty. Chodzi o Bruno Martiniego, który został oskarżony o pedofilię oraz posiadanie pornografii dziecięcej.

Legenda piłki ręcznej Bruno Martini oskarżony o pedofilię

Agencja w swoim materiale powołała się na źródła zbliżone do osób prowadzących śledztwo. Od jego wyników będzie zależało to, jaka przyszłość czeka byłego szczypiornistę, który obecnie pełni także funkcję prezesa tamtejszej ligi.

Wiadomo też, że 52-latek został już zatrzymany. Doszło do tego w poniedziałek (23 stycznia). Obecnie przebywa w policyjnym areszcie w Paryżu, a niebawem zostanie postawiony przed sądem.

Bruno Martini zatrzymany w śledztwie dotyczącym pedofilii

Francuskie media podają, że zatrzymanie Martiniego to efekt śledztwa, które wszczęto ponad dwa lata temu. Wszystko zaczęło się od skargi, którą na posterunku policji złożył 13-latek. Na komisariacie stawił się on w towarzystwie matki. Zeznał on, że Martini napisał do niego na jednym z portali społecznościowych. Złożył mu wtedy propozycję seksualną.

Wspomniany mężczyzna pierwotnie ukrywał się pod nickiem. Postępowanie w celu zidentyfikowania go zostało jednak rozpoczęte i po jakimś czasie śledczy z grupy ochrony nieletnich natrafili ich na trop, który prowadził właśnie do Martiniego. Jak na razie nie zostało w żaden sposób ujawnione, czy w związku z nielegalną działalnością byłego piłkarza ręcznego były także inne ofiary.

