Znamy nazwisko nowego trenera reprezentacji Polski. To już oficjalnie

W lutym br. Związek Piłki Ręcznej w Polsce wydał informację o zwolnieniu Patryka Rombla z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Ta decyzja była dość zrozumiała, ponieważ polscy szczypiorniści osiągali niesatysfakcjonujące wyniki. W czasie swojej kadencji zdołał awansować na mistrzostwa Europy w 2020 roku, gdzie Biało-Czerwoni zajęli 21. miejsce na 24 uczestników, a na mistrzostwach świata w Polsce i Szwecji dopiero 15. lokatę. Tymczasowo jego obowiązki przejął Bartosz Jurecki, ale znamy już nazwisko nowego selekcjonera.

Marcin Lijewski oficjalnie selekcjonerem polskich piłkarzy ręcznych

Jakiś czas temu do mediów trafiły doniesienia, jakoby nowym selekcjonerem polskich piłkarzy ręcznych ma zostać były reprezentant Polski Marcin Lijewski. Do dziś nie znajdowało to oficjalnego potwierdzenia, jednak wiemy już, że faktycznie plotki te okazały się prawdziwe. Nowy szkoleniowiec reprezentacji pojawił się na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano go na powierzonym mu stanowisku.

— To już wszyscy określili, że Marcin jest człowiekiem, który powinien prowadzić tę reprezentację. Mocno nam całe środowisko podpowiadało. To wybitny zawodnik i znakomity trener, który ma doświadczenie, wiedzę i charyzmę — uzasadnił swój wybór prezes Związki Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański.

Marcin Lijewski docenił możliwość poprowadzenia reprezentacji Polski

Marcin Lijewski zajmuje trzecie miejsce w hierarchii zawodników, którzy rozegrali najwięcej meczów dla reprezentacji Polski. Ma ich na koncie 251, w których trakcie rzucił 711 bramek. Jest srebrnym oraz brązowym medalistą mistrzostw świata i w obu przypadkach został wybrany do drużyny gwiazd. Karierę sportową zakończył w 2015 roku i od tamtej pory pracuje jako trener.

Dotychczas pracował z młodzieżową reprezentacją Polski, a następnie przez cztery lata prowadził Torus Wybrzeże Gdańsk. Od 2019 do 2022 trenował Górnika Zabrze, z którym wywalczył 3. miejsce w Superlidze.

