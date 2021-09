Historyczne osiągnięcie Igi Świątek. Jeszcze nigdy nie była tak wysoko w rankingu

Już od kilku dni było wiadomo, że w czołówce rankingu WTA dojdzie do przetasowań. Podczas turnieju w Ostrawie nie oglądaliśmy Eliny Switoliny i Barbory Krejcikovej, które wyprzedzały Igę Świątek w zestawieniu. Polka z kolei doszła aż do półfinału, gdzie uległa Marii Sakkari. Tym samym 20-latka awansowała na czwarte miejsce w rankingu, co jest dla niej najlepszym wynikiem w karierze.

Stawce przewodzi Ashleigh Barty, która ma ponad 2,7 tys. punktów przewagi nad drugą Aryną Sabalenką. Podium zamyka Karolina Pliskova. Magda Linette jest 54., co stanowi poprawę o pięć lokat w porównaniu z poprzednim zestawieniem. Przypomnijmy, podczas turnieju WTA 500 w Ostrawie Linette odpadła w 1/8 finału, gdzie przegrała z Jeleną Rybakiną. Później Kazaszka w ćwierćfinale mierzyła się ze Świątek, która pokonała ją w dwóch setach.

Chociaż Świątek awansowała na historycznie wysokie miejsce w rankingu, to wiele wskazuje na to, że nie zdoła długo utrzymać tej lokaty. Sport.pl przypomina, że już w połowie października Polce zostaną odliczone punkty z ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju Roland Garros, który zakończył się zwycięstwem 20-latki. To oznacza, że nasza reprezentantka może wypaść poza czołową dziesiątkę zestawienia WTA.

Czytaj też:

Hurkacz z dubletem w Metz. Wraz z Zielińskim wygrywa finał w debla