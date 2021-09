Linette odpada z WTA 500 w Ostrawie. Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale

Magda Linette dotarła do 1/8 finału WTA 500 w Ostrawie. Tam zmierzyła się z 16. rakietą rankingu Jeleną Rybakiną. Polka po trzysetowym spotkaniu uległa swojej rywalce z Kazachstanu i nie zagra ze Świątek w ćwiercfinale.

Nie będzie polskiego ćwierćfinału. Linette przegrała w trzech setach

Pierwsze gemy w wykonaniu Magdy Linette to dobra gra, w której zabrakło jednak konkretów. Obronione break pointy przez Jelenę Rybakine zemściły się na Polce. Już w drugim gemie Kazaszka wykorzystała przewagę i wyszła na prowadzenie 2:1. Kolejne gemy to konsekwentna gra obu zawodniczek. Przy stanie 3:5 dla rywalki, Linette dała się przełamać i przegrała pierwszego seta do trzech.

Linette rozpoczęła drugiego seta od wygrania gema przy zagrywce przeciwniczki. Chwilę później rywalka dokonała przełamania powrotnego, ale tym samym odpowiedziała Polka. Przy stanie 4:2 dla zawodniczki z Poznania gra Kazaszki kompletnie się posypała. Drugi set zakończył się zwycięstwem naszej reprezentantki 6:2.

Trzeci set to dobry start obu zawodniczek, które wygrały pierwsze gemy przy swojej zagrywce. Niestety w kolejnym gemie Polka dała się przełamać. Niedługo później wynik na tablicy pokazywał 1:4. Od tego stanu Magda Linette nie wygrała już żadnego gema. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Rybakiny (6:3, 2:6, 6:1).

Z kim zagra Świątek w 1/4 finału?

Iga Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. W 1/8 finału pokonała zawodniczkę z Kazachstanu, Julię Putincewę. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:4, ale nie było to spotkanie z serii tych łatwych. W meczu o półfinał Polka zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Zawodniczki jak do tej pory nie grały ze sobą w oficjalnym meczu. Spotkanie odbędzie się 24 września. Godzina meczu nie jest jeszcze znana.

