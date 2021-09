Już wkrótce polscy siatkarze poznają rywali na mistrzostwach świata. Kiedy losowanie grup?

Siatkarskie mistrzostwa świata zostaną rozegrane w dniach 26 sierpnia – 11 września 2022 roku. Gospodarzem imprezy będą Rosjanie, którzy uzyskali bezpośredni awans do turnieju. O miano najlepszej drużyny globu po raz kolejny powalczą Polacy, którzy sięgali po tytuł w dwóch ostatnich edycjach mistrzostw.

Oprócz gospodarzy i obrońców tytułu, na rosyjskich parkietach zobaczymy zespoły, które przebrnęły przez turnieje kwalifikacyjne lub zajmują odpowiednio wysokie miejsce w rankingu FIVB. To właśnie drużyny z najwyższych lokat wspomnianego zestawienia trafią do grup od B do F. Grupa A jest z kolei zarezerwowana dla Rosjan. Niżej notowane ekipy zostały podzielone na trzy koszyki.

Po awansie z grupy znowu gra w grupie

Podczas losowania grup mistrzostw świata poznamy sześć czterozespołowych grup. Dwie najlepsze reprezentacje oraz cztery z trzecich miejsc, które osiągną najlepszy dorobek punktowy, trafią do kolejnej fazy, gdzie ponownie przyjdzie im rywalizować w czteroosobowych grupach. Ich zwycięzcy oraz dwie drużyny z drugich miejsc trafią do dwóch grup, z których po dwie najlepsze reprezentacje awansują do półfinałów.

Oprócz Polski i Rosji, w mistrzostwach świata wezmą udział: Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Egipt, Francja, Holandia, Iran, Japonia, Kamerun, Kanada, Katar, Kuba, Meksyk, Niemcy, Portoryko, Serbia, Słowenia, Tunezja, Turcja, USA i Włochy.

Kiedy losowanie grup mistrzostw świata?

Losowanie grup odbędzie się w czwartek 30 września. Początek o godz. 17, a transmisja będzie dostępna na youtubowym kanale FIVB.

