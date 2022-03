Wspaniały gest polskiego klubu siatkarskiego wobec uchodźców z Ukrainy. „Nasz dom, to wasz dom”

Arena Ursynów to miejsce, w którym swoje mecze rozgrywają siatkarze Projektu Warszawa. W najbliższym czasie jednak nie będą mogli oni skorzystać ze swojej hali. Zostanie ona bowiem przeznaczona do wyższego celu, to znaczy do pomocy Ukraińcom.

Arena Ursynów przekształcona w azyl dla uchodźców z Ukrainy

O swoim pomyśle klub poinformował na Twitterze. „Najbliższy mecz z MKS-em Ślepsk Suwałki nie odbędzie się w Arenie Ursynów! Obiekt tymczasowo będzie służył znacznie bardziej tego potrzebującym z Ukrainy. O nowym miejscu spotkania poinformujemy jeszcze dziś w oddzielnym komunikacie. Warszawo, jesteśmy dumni, że możemy dla was grać” – napisano w komunikacie.

„Hala zamknięta na wydarzenia sportowe, otwarta dla uchodźców. W placówce jest też prowadzona zbiórka dla Ukrainy” – dodano na profilu „@MiastoUrsynów”.

We wpisie, który zamieścił Projekt Warszawa, dołączone jest także zdjęcie wspomnianej hali. Widać na nim wnętrze ośrodka sportowego, który został zamieniony na azyl dla uchodźców wojennych. W ogromnym pomieszczeniu, na całej długości i szerokości boiska rozstawiono i przygotowano łóżka.

Wojna na Ukrainie. Andrzej Wrona i Andrea Anastasi komentują

„Nasz dom jest waszym domem” – napisał na Twitterze Andrzej Wrona, zawodnik Projektu. Duże wyrazy uznania przekazał także Andrea Anastasi. „To miejsce, w którym spędzany całe dnie, starając się poprawiać nasze umiejętności. Teraz jest to miejsce, gdzie Polacy pomagają innym. Wszystko dla Ukrainy” – a dodał włoski szkoleniowiec.

