Polską siatkówkę czeka rewolucja. „Mamy wyjątkowy czas”

Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę pojawił się pomysł, by do PlusLigi dołączyć klub Barkom-Każany Lwów. – Wierzę, że kwestie logistyczne, bezpieczeństwa będą dla nas wszystkich bezproblemowe. Przyszłość pokaże, w jaki sposób to wszystko uda się przeprowadzić – przekonywał w rozmowie z „Wprost” Sebastian Świderski.

Wybuch wojny sprawił, że kwestie sportowe zeszły na dalszy plan. Portal WP SportoweFakty donosił, że w Ukrainie zawieszono rozgrywki ligowe, a klub rozwiązał kontrakty z zawodnikami. Ci zgłosili się do wojska, w oczekiwaniu na pobór pomagając uchodźcom.

Siatkówka. Ukraiński klub dołączy do polskiej ligi

Polska Liga Siatkówki nie zapomniała jednak o naszych wschodnich sąsiadach, a Rada Nadzorcza krajowych rozgrywek jest już po kolejnych rozmowach z prezesem Barkom-Każany, Olegiem Baranem. Postanowiono, że proces przyjmowania klubu do PlusLigi będzie kontynuowany. – Mamy wyjątkowy czas, wspólnie uznaliśmy, że nasi ukraińscy przyjaciele spełniają wymogi i jednocześnie zasługują na nasze wsparcie oraz solidarność – podkreślił Artur Popko, prezes zarządu PLS.

Popko zaznaczył, że również ze względu na napaść Rosji na Ukrainę nie powinno się odbierać naszym wschodnim sąsiadów szans na rozwój. – W najbliższych miesiącach będziemy kontynuowali proces przyjmowania Barkomu do PlusLigi, został do spełnienia jeszcze szereg formalności wynikających z zapisów naszego regulaminu – dodał.

Taka decyzja oznacza, że polską siatkówkę klubową czeka rewolucja. Po bieżącym sezonie ostatnia drużyna zagra baraż o pozostanie w PlusLidze z drugim w klasyfikacji końcowej zespołem TAURON 1. Ligi. Mistrz TAURON 1. Ligi awansuje z kolei bezpośrednio do najwyższej klasy rozgrywkowej, gdzie zagra też Barkom-Każany Lwów. Tym samym liga zostanie poszerzona z 14 do 16 zespołów.

