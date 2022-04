Świetna wiadomość dla fanów Jastrzębskiego Węgla. Chodzi o jednego z siatkarzy

Jastrzębski Węgiel ma w swoich szeregach zawodników, którzy są gwiazdami nie tylko PlusLigi, ale także swoich kadr narodowych. W barwach mistrza Polski występują m.in. Benjamin Toniutti, Stephen Boyer, Trevor Vlevenot i Tomasz Fornal. Drugim rozgrywającym, obok Toniuttiego, jest Eemi Tervaportti, czyli wielokrotny reprezentant Finlandii. Doświadczony 33-latek przedłużył właśnie kontrakt z klubem, o czym poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie mistrza Polski.

PlusLiga. Eemi Tervaportti przedłużył kontrakt

Tervaportti przedłużył umowę o dwa kolejne sezony. – Ja naprawdę lubię ten klub. Jastrzębski Węgiel to uznana marka. Nadal więc chciałem być częścią tej drużyny i spróbować wywalczyć z nią tyle trofeów, ile to jest tylko możliwe. Czuję się tu niesamowicie, moja rodzina również. Wszystko tutaj działa, jak należy. Świetny zespół, świetna organizacja, cóż więcej nam potrzeba – przyznał.

Zadowolenia z podpisania kontraktu z Finem nie kryje też prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol. – Jak to ktoś pięknie ujął, Eemi Tervaportti to „zmiennik klasy premium”. Podzielam tę opinię. Zawodnik ten stanowi bardzo solidne wsparcie na swojej pozycji dla Bena Toniuttiego. Ponadto, Fin dobrze funkcjonuje w tej grupie, więc nie było najmniejszych powodów, by nie przedłużać z nim umowy. Cieszę się, że zostaje z nami na dwa kolejne sezony – zaznaczył.

Tervaportti gra dla Jastrzębskiego Węgla od 2020 roku, a w swoim dorobku ma już triumf w PlusLidze. Razem z drużyną sięgnął także po Superpuchar Polski, a w obecnym sezonie stanie przed szansą na obronę tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Giolito zagrają bowiem w finale PlusLigi po tym, jak w półfinale wyeliminowali PGE Skrę Bełchatów.

