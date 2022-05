Earvin N'Gapeth będzie grał za darmo. Zaskakująca decyzja francuskiej gwiazdy

Earvin N'Gapeth i Nimir Abdel-Aziz grają na co dzień we włoskiej Modenie. Obaj panowie już pod koniec kwietnia zakończyli sezon, odpadając w półfinale play-off Serie A1. W maju jednak nie będą się nudzić, ponieważ jadą do Teheranu, z którym wezmą udział w Klubowych Mistrzostwach Azji. Zawodnicy podpisali kontrakt z Paykanem Teheran, ale umowy nie można raczej nazwać lukratywną.

Będzie sukces, będą pieniądze. Inaczej gwiazdy zagrają charytatywnie

Według informacji „Gazzetta di Modena” N'Gapeth i Abdel-Aziz będą grać w azjatyckim turnieju całkowicie za darmo. Drużyna z Teheranu ma bardzo dobre kontakty z tą z Modeny. Stąd pewnie decyzja, że skoro włoski klub płaci siatkarzom stałą pensję, oni już nie muszą. Wszystko oczywiście zmieni się, jeśli irańska drużyna zdoła osiągnąć korzystny wynik podczas trwającego turnieju w dniach 15-20 maja. Jeśli Paykan osiągnie znaczący sukces, wtedy na wypożyczonych na tydzień zawodników spadnie deszcz złota w postaci finansowych bonusów.

Irańska drużyna postanowiła wzmocnić się nie tylko osobami N'Gapetha i Abdel-Aziza. Do klubu dołączą również Saeid Marouf i Seyed Mousavi, czyli filary irańskiej drużyny narodowej. Zawody zostaną rozegrane na irańskiej ziemi, a organizatorem wydarzenia jest właśnie Paykan Teheran. Zwycięzca turnieju dostanie bilet na Klubowe Mistrzostwa Świata.

