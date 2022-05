Aleksander Śliwka wystosował apel, Sebastian Świderski szybko odpowiedział. Ważne słowa reprezentanta Polski

W ostatnim czasie w środowisku siatkarskim wiele mówi się nie tylko o reprezentacji Polski, powołaniach Nikoli Grbicia czy zwycięstwie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle nad Jastrzębskim Węglem. Sporo miejsca w dyskusjach przeznaczono też na temat kontuzji, której w meczu wspomnianych wyżej drużyn doznał Norbert Huber. Zawodnik ten uszkodził ścięgno Achillesa na tyle poważnie, że teraz czeka go kilka miesięcy przerwy od gry.

Aleksander Śliwka z ważnym apelem. Chodzi o zdrowie siatkarzy i reprezentantów Polski

Między innymi w związku z tym Aleksander Śliwka, kolega Hubera z zespołu, postanowił głośno powiedzieć o pewnym problemie, z którym zmagają się siatkarze. Ci grający na najwyższym poziomie praktycznie nie mają żadnej dłuższego przerwy w sezonie, co zdaniem reprezentanta Polski mocno odbija się na ich zdrowiu. Poruszył też kwestię poszerzenia PlusLigi o kolejne dwie drużyny.

– Nie chodzi mi tylko o przeładowanie kalendarza w polskiej lidze, ale ogólnie światowych rozgrywek także kadrowych. Nie ma ani chwili przerwy, pojawiają się urazy ważnych graczy, więc czas zastanowić się też, czy dołączanie do PlusLigi kolejnych drużyn, co jeszcze zwiększy liczbę meczów do rozegrania, jest dobrym pomysłem. Będziemy grać po trzy razy w tygodniu, zamiast zwrócić uwagę, jak się to przełoży na nasze zdrowie. Zwłaszcza jeśli chodzi o reprezentantów, którzy grają przez cały czas – powiedział na łamach „Przeglądu Sportowego”.

Sebastian Świderski odpowiada Aleksandrowi Śliwce

– Stąd mój mały apel: niech osoby decyzyjne w polskich i światowych władzach pomyślą o naszym zdrowiu! – dodał jednoznacznie.

Na słowa Śliwki szybko zareagował Sebastian Świderski. – Do reprezentacji trafiają najlepsi, więc trzeba dać im czas, by mogli się do tych występów przygotować. Być może powinno się stworzyć system, w którym każdy zawodnik ma 3-4 tygodnie wyłącznie dla siebie na odpoczynek. Niewykluczone, że łatwiej byłoby, gdyby rozgrywki przeplatały się tak jak w przypadku piłkarzy, gdzie w sezonie ligowym pojawia się okienko na zmagania reprezentacji. Im szybciej dojdzie do zmian, tym lepiej – powiedział prezes PZPS na łamach tej samej gazety.

