Ruszyła karuzela transferowa w PlusLidze. Jeden z gwiazdorów zmieni barwy klubowe

Po zakończeniu rozgrywek PlusLigi większość zawodników uda się na zasłużony odpoczynek, by zregenerować się przed startem kolejnego sezonu. Niektórzy siatkarze wykorzystają przerwę na zmianę barw klubowych, a z doniesień medialnych wynika, że czeka nas kilka innych transferów.

Kamila Semeniuka, który odejdzie z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Sir Safety Perugia ma zastąpić Artur Szalpuk. Z Treflem Gdańsk pożegnał się już Mateusz Mika, a pomorska ekipa planuje jeszcze kilka innych roszad personalnych. Zmiany czekają też Cuprum Lubin, który ogłosił, że pierwszym zawodnikiem odchodzącym z klubu po sezonie będzie Marcin Waliński.

PlusLiga. Marcin Waliński zmienia klub

Przyjmujący przeszedł do Lubina rok temu i szybko stał się filarem zespołu. Waliński z 388 punktami na koncie został najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny, a w trakcie sezonu trzykrotnie zgarniał statuetkę dla najlepszego gracza spotkania. „Dziękujemy Marcinowi za wszystkie zdobyte punkty, jego zaangażowanie i pełen profesjonalizm. Życzymy powodzenia w nowym klubie i do zobaczenia po drugiej stronie siatki!” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez klub.

Wiele wskazuje na to, że 31-latek nie pozostanie długo bezrobotny. Polsat Sport donosi, że Waliński ma dołączyć do Aluron CMC Warty Zawiercie, czyli brązowego medalisty zakończonych niedawno rozgrywek PlusLigi. Dla przyjmującego oznacza to powrót do zespołu, dla którego grał w latach 2018-2020. Siatkarz w trakcie swojej kariery reprezentował jeszcze barwy Transferu Bydgoszcz, Indykpolu AZS-u Olsztyn, MKS-u Będzin i Ślepska Suwałki. W ostatnim czasie dołączył też na krótki okres do Aniołów Toruń, by pomóc drużynie w finale II ligi.

