Stefano Lavarini rozesłał powołania na Ligę Narodów. Jest kilka zmian

Po tygodniowej przerwie polskie siatkarki wznawiają rywalizację w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-Czerwone dotychczas wzięły udział już w dwóch turniejach. Pierwszy z nich odbył się w Bossier City w Stanach Zjednoczonych, drugi zaś w Quezon City na Filipinach. Drużyna Stefano Lavariniego rozegrała łącznie osiem meczów. Polki cztery z nich wygrały i tyle samo przegrały.

Polska wraca do gry w Lidze Narodów. Stefano Lavarini rozesłał powołania

Kolejne spotkania zostaną rozegrane w Sofii w Bułgarii, gdzie jeszcze niedawno grała kadra Nikoli Grbicia. Nasze zawodniczki zmierzą się z Włochami, Chinami, Dominikaną oraz Bułgarią. Tym razem włoski szkoleniowiec w porównaniu do zawodów w Azji postanowił nie powoływać dwóch środkowych, czyli Klaudii Alagierskiej i Kamili Witkowskiej oraz rozgrywającej Katarzyny Wenerskiej. W ich miejsca Stefano Lavarini zabrał Annę Stencel, Alicję Grabkę i Agnieszkę Kąkolewską.

Co więcej, nadal brakuje Malwiny Smarzek. Siatkarka w ostatnim czasie była kontuzjowana i sama poprosiła trenera o przerwę. Włoch w połowie czerwca udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, w którym został zapytany o 26-latkę. Jego odpowiedź dała wszystkim do myślenia. – Jeśli chodzi o Malwinę, to najlepiej porozmawiać bezpośrednio z nią – stwierdził.

Przypomnijmy, że po dwóch pierwszych turniejach Biało-Czerwone mają na swoim koncie 11 punktów i zajmują 9. miejsce, czyli pierwsze, które nie daje awansu do finałów Ligi Narodów. Na szczęście strata do ósmej lokaty nie jest duża, ponieważ to tylko jeden punkt.

Powołania reprezentacji Polski na turniej w Bułgarii:

Rozgrywające:

Alicja Grabka

Joanna Wołosz

Przyjmujące:



Martyna Czyrniańska

Monika Fedusio

Zuzanna Górecka

Martyna Łukasik

Olivia Różański

Weronika Szlagowska

Środkowe:

Aleksandra Gryka

Magdalena Jurczyk

Agnieszka Kąkolewska

Anna Stencel

Libero:

Maria Stenzel

Aleksandra Szczygłowska

