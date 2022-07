To rozwścieczyło Nikolę Grbicia. Trener Polaków pokazał środkowy palec

Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych w ostatnim turnieju grupowym tegorocznej Ligi Narodów był Iran. Po dobrym pierwszym secie w wykonaniu naszych siatkarzy, przyszły dwa kolejne, które padły łupem Irańczyków. Ostatecznie o losach tego meczu musiał zadecydować tie-break, a w nim wyraźnie lepsi byli przeciwnicy Polaków. W pewnym momencie prowadzili już nawet 12:2. Byliśmy bezradni i przegraliśmy 2:3. To druga porażka w tych rozgrywkach i mimo to reprezentacja Polski nadal jest w czołówce tabeli.

Liga Narodów 2022. Nikola Grbić pokazał środkowy palec

Całkiem niedawno FIVB ogłosiło dość rewolucyjną zmianę. Szkoleniowcy wszystkich drużyn narodowych będą zobligowani do udzielania wywiadów w trakcie przerw między setami w spotkaniach Ligi Narodów. Nikola Grbić — delikatnie mówiąc — nie jest zachwycony z tego pomysłu. Serb w ostrych słowach skomentował tę decyzję.

– Między setami mam pięć minut na rozmowę z zawodnikami. Weźmy ten mecz z Iranem. Było 1:1 w setach, mieliśmy problemy. To czas, by pewne rzeczy przeanalizować i poprawić, a teraz będą prosić mnie na wywiad do telewizji. I co ja mam powiedzieć? – grzmiał w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Zdaniem trenera Biało-Czerwonych nie ma to nic wspólnego z siatkówką. Przyznał, że ma dość tych wszystkich zmian. – Robimy to, bo tak robi UEFA, bo takie rozmowy są w NBA, więc ktoś stwierdził, że dorzuci sobie do tego jeszcze jeden sport – dodał. Dziennikarka „Przeglądu Sportowego” zapytała jeszcze Nikolę Grbicia o to, jak zamierza pogodzić wspomniane wywiady na żywo z przekazywaniem cenny wskazówek podopiecznym podczas fazy play-off Ligi Narodów.

48-latek długo się nie namyślając, odpowiedział gestem. Pokazał środkowy palec, co było wyrazem buntu wobec wprowadzanych zmian w przepisach przez działaczy międzynardowej federacji. Kolejnymi rywalem Polaków będą Chińczycy. Następnie Polacy zmierzą się z Holandią oraz Słowenią.

twitterCzytaj też:

Polski siatkarz wyjaśnił, dlaczego porażka z Iranem była tak istotna. Ważne słowa zawodnika